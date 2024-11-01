“BIST 100 İle İnşaat Sektöründeki Artış”

BİST 100 ENDİKSİ GÜNÜ ARTIDA KAPATTI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, inşaat sektörü hisselerindeki %2,53 oranındaki kazançla günü %0,24 artıda, 8.885,00 puanla kapatıyor. Endeks, önceki kapanışa göre 21,12 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 76,1 milyar TL’ye ulaşıyor.

Bankacılık endeksi %0,56 düşerken, holding endeksi ise %0,07 yükseliyor. Sektör endeksleri içinde en fazla değer kazanan %2,53 ile inşaat sektörü olurken, sigorta sektörü %0,88 ile en fazla değer kaybeden sektör olarak öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda ise ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerine dair siyasi belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki satışlar sebebiyle karışık bir seyir hakim. Ayrıca, ABD’de açıklanan ekim ayı tarım dışı istihdam verisi 12 bin kişilik artışla beklentilerin altında kalıyor. İşsizlik oranı %4,1 seviyesinde sabit kalırken, ortalama saatlik kazançlarda %0,4’lük bir artış yaşanıyor ve bu durum beklentileri aşıyor.

Analistler bu veriler çerçevesinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin arttığını ve para piyasalarında Fed’in gelecek hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ediyor. Ayrıca Fed’in aralık ayında bir faiz indirimi daha yapacağına yönelik beklentiler %81 seviyesine ulaşıyor.

ABD’de ekim ayında meydana gelen güçlü kasırgalar ve işçi grevlerinin tarım dışı istihdam verisini olumsuz etkilediği belirtiliyor ancak işsizlik oranında bu faktörlerin net bir etki yaratmadığı vurgulanıyor.

Bu akşam kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P) Türkiye değerlendirmesinin izleneceği kaydediliyor. Gelecek hafta yurt içinde enflasyon verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Enflasyon Raporu ile yurt dışında Fed ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları piyasaların odağında olabiliyor.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puan seviyeleri direnç, 8.800 ve 8.700 ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ekonomistler, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nin %2,46 artmasını bekliyor. Bu durumda yıllık enflasyon %49,38’den %47,98’e gerileyebilir. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon tahminleri ise %44,23 seviyesinde bulunuyor. Kaynak: CNBC-E