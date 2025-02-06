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BIST 100 Yükselişle Günü Kapattı

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BORSADA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 1,26’lık bir artış göstererek 9,842,15 seviyesinden işlemlerini tamamladı. Bu yükseliş, yatırımcıların ilgisini çekiyor ve piyasalardaki hareketliliği artırıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN GÜVEN VERİCİ HABERLER

Piyasaların gelişimi hakkında daha fazla bilgi ve detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yatırımcıların piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olması gereken bir dönem geçiliyor. Yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

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