BIST 100, Yüzde 0,28 Artış Gösterdi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 9.347,44 puana ulaştı. Önceki kapanışını 9.321,64 puandan gerçekleştiren BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 değer kazanarak 9.378,74 puan ile başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,80 puan ve yüzde 0,28 artış göstererek 9.347,44 puana yükseldi. Gün içinde en düşük 9.325,65, en yüksek ise 9.409,06 puanı gördü.

HİSSELERİN PERFORMANSINA GÖRE GELİŞİM

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 1,07 ve mali endeks yüzde 0,04 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44’ü yükselirken 54’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Tofaş, Koç Holding, ASELSAN ve Akbank öne çıktı.

TAHVİL PİYASASI GÖSTERGELERİ

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin, bugüne ait valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,89, bileşik getirisi de yüzde 46,28 düzeyinde gerçekleşti.

ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ DURUM

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1490, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 140,5 seviyesinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada ise dolar 38,2610 liradan, avro 43,9660 liradan işlem görmekte.