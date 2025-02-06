BIST 100 Yüzde 0,65 Artışla Başladı

BIST 100 ENDKESİNDE POZİTİF AÇILIŞ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün başlangıcında yüzde 0,65 oranında yükseliş göstererek 9.782,85 puana ulaştı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,04 puan ve yüzde 0,65 artış sergiledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi ise yüzde 0,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında finansal kiralama faktoring, yüzde 3,17 ile en fazla kazanç sağlayan sektör oldu. Öte yandan, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektöründe ise yüzde 0,29 ile tek kayıp yaşandı. Yurt içinde ise önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini yüzde 0,89 düşüşle 9.719,81 puandan kapatmıştı.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK AZALIYOR

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara dair belirsizliklerin azalmasıyla pozitifs bir seyir gözlemleniyor. Bugün gözler, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi. Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, BoE’nin faiz kararı, Almanya’daki fabrika siparişleri, Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 9.800 ve 9.850 puanın direnç, 9.700 ve 9.650 seviyelerinin ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.