BIST Hisselerinde Yabancı Oranları Analizi

YABANCI YATIRIMCI HİSSELERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİMLER

İş Yatırım tarafından hazırlanan yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerinde günlük yabancı oranları raporu yayımlandı. Bu rapor kapsamında, en çok artan ve en çok azalan hisseler üzerinde duruldu.

EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER

Raporda yer alan verilere göre, günlük bazda yabancı oranı en fazla artan hisseler; DCTTR: 2.13 bps, EGEGY: 1.64 bps, KRGYO: 1.61 bps şeklinde sıralanıyor. Buna karşın, yabancı oranı en çok azalan hisseler ise; VAKFN: -3.05 bps, GUNDG: -2.88 bps, CEOEM: -2.64 bps olarak belirlendi.

SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTEREN HİSSELER

Son günlerde sürekli artış gösteren yabancı oranına sahip hisselerden 5’i şunlardır; HATEK: 10 gün, KRGYO: 10 gün, RALYH: 10 gün, VAKKO: 10 gün ve KOTON: 9 gündür yabancı oranları artış sergiliyor.

SÜREKLİ DÜŞÜŞ GÖSTEREN HİSSELER

Diğer taraftan, son günlerde sürekli düşüş gösteren yabancı oranına sahip 5 hisse ise; ARSAN: 10 gün, EGPRO: 10 gün, SEKUR: 10 gün, GEDIK: 9 gün ve KTSKR: 9 gündür. Bu hisselerde yabancı oranları sürekli olarak gerileme yaşıyor.