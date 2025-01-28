BİST İki Hisseye Tedbir Uyguladı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORUMUNA YAPILAN BİLDİRİM

Borsa İstanbul A.Ş., 28 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim gönderdi. Yapılan açıklamada, RAY SİGORTA A.Ş. (RAYSG) ve TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. (TUREX) hisseleriyle ilgili Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirler yer aldı.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ TEDBİRLER

BİST’in yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) gereğince, RAYSG.E ve TUREX.E paylarının 29/01/2025 tarihli işlemlerden başlayarak, 27/02/2025 tarihli işlemlere kadar (seans başından seans sonuna) açığa satışa ve kredili işlemlere tabi olamayacağı belirtildi.

Kaynak: KAP