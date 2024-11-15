“BİST’te İki Hisseye Tedbir Kararı” Yeniden yazılmış hali: “BİST’te İki Hisse İçin Tedbir”

bilanço düzenlemeleri

Borsa İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun almış olduğu karara göre devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) dahilinde CEOEM.E ve SURGY.E hisse senetleri, 18 Kasım 2024 tarihli işlemlerden itibaren, 17 Aralık 2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu olamıyor.

önemli tarihler

Bu durum, yatırımcılar için önem taşıyan bir konu olduğu için yatırım kararlarında dikkatli olunması gerekiyor. VBTS uygulaması, piyasa dalgalanmalarını azaltmayı hedefliyor ve bununla birlikte hisse senetlerinin daha sağlıklı bir şekilde işlem görmesini sağlıyor. Kaynak: KAP