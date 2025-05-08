BİST’ten CEMAS ve TMPOL Hisselerine Tedbir

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 7 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim yapıldı. Bu bildiride, Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) ve Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) hisselerinde uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgi verildi.

ÇEMAŞ HİSSELERİ İÇİN TEDBİRLER

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) ile ilgili BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde: “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CEMAS.E payları 08/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.” Ayrıca, bu süreçte halihazırda uygulanan ve VBTS kapsamında daha önce tanımlanan tedbirler de devam edecek.

TEMAPOL HİSSELERİ İÇİN GEREKEN TEDBİRLER

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) ile ilgili BİST açıklaması, “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TMPOL.E payları 08/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.” şeklindedir.

Kaynak: KAP.