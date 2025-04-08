“BİST’ten Dört Hisseye Tedbir Alındı.”

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş., 7 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL), Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR), Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RUZYE) ve Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan önlemleri açıkladı.

DERHL HİSSELERİNDE BRÜT TAKAS UYGULANACAK

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) için BİST’in yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uygulaması gereği, DERHL.E paylarında 08/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. Bu süreçte, daha önceki aşamalarda belirlenen tedbirler (kredili işlem yasağı tedbiri) de brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca geçerli olmaya devam edecek.

ETILR, RUZYE VE SKTAS HİSSELERİYLE İLGİLİ TEDBİRLER

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR), Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RUZYE) ile Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) için BİST’in bildirdiğine göre, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde, ETILR.E, RUZYE.E ve SKTAS.E payları 08/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.