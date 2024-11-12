BIST100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDİKSİ GÜNE AZALIŞLA BAŞLADI

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne %0.25’lik bir azalışla 9253,94 puandan başlamış durumda. Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi %1 değer kazanarak günü 9.276 puan seviyesinde kapatıyor. Güne alımla başlayan endeks, açılışın ardından kazançlarını hızlandırarak seans içerisinde 200 günlük ortalaması olan 9.320 puan seviyesini test ediyor.

BANKALAR ENDİKSİNİN PRİMLERİNE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Bankalar %3’e yaklaşan kazançlarıyla endeksin yükselişine öncülük ediyor. Öte yandan, sanayi endeksi görece zayıf bir performans sergiliyor. BİST 100 ana hacmi, 96 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, işlem hacimlerindeki yüksek seyrin devam ettiği görülüyor.