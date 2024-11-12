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“BIST100 Endeksi Kapanış Beklentileri”

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BIST 100 ENDESİ KAPANIŞ TAHMİNLERİ

Foreks Haber tarafından yapılan ankete göre, analistler BIST 100 endeksinin kapanış fark değerine ilişkin tahminlerini belirledi. Medyan tahmin -4,85 puan olarak açıklanırken, ortalama tahmin ise -9,89 puana ulaştı. Anketin sonuçlarına göre en yüksek beklenti 86,1 puan, en düşük beklenti ise -170,15 puan olarak kaydedildi.

ANKETE KATILIMCI ANALİST SAYISI

Bugün gerçekleştirilen Foreks Haber BIST 100 endeksi kapanış anketine, 30 aracı kurum analistinin katıldığı belirtildi. Bu analistlerden 14’ü pozitif kapanış tahmininde bulunurken, 16’sı ise negatif kapanış tahmininde bulundu. Kaynak olarak Foreks haberine atıfta bulunuluyor.

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