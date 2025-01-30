BIST100 Endeksi Kapanış Tahminleri Açıklandı

ANKETTEN ALIŞILAN BEKLENTİLER

Foreks Haber tarafından yapılan bir anket, analistlerin BIST100 endeksi kapanış farkına dair tahminlerini ortaya koydu. Medyan tahmin 36,12 puan olarak belirlenirken, ortalama tahmin ise 29,94 puan oldu.

EN YÜKSEK VE DÜŞÜK BEKLENTİLER

Anket sonuçlarına göre, en yüksek beklenti 100,0 puan, en düşük beklenti ise -120,0 puan olarak kaydedildi. Anket, bugün gerçekleştirildi ve toplamda 29 aracı kurum analisti katılım sağladı.

ANALİST TAHMİNLERİ

Bu analistlerin 24’ü pozitif kapanış yönünde tahmin ederken, 5 analist negatif kapanış öngörüyor. Kaynak: Foreks Haber Merkezi