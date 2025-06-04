Bitcoin 100 Bin Doları Koruyacak Mı?

BİTCOİN’İN 100 BİN DOLAR SEVİYESİNDE KALICILIĞI

Kripto para piyasalarının odak noktası olan Bitcoin, son dönemde 100 bin dolar sınırını aşarak ilgi çekti. Ancak bu seviyede kalmayı başarması, çoğu zaman makroekonomik göstergeler, jeopolitik olaylar ve düzenleyici çerçevelerle bağlantılı. Bitcoin’in bu fiyat seviyesini sürdürebilmesi için birçok faktörün uyum içinde çalışması gerektiğini belirten The Steve Group CEO’su Derya Türker, piyasalara dair görüşlerini paylaştı.

“Piyasalar, enflasyon ve Fed adımlarını yakından takip ediyor.” Şu anda Bitcoin ve diğer kripto paraların en çok izlediği göstergelerden biri, ABD enflasyonu ve dolaylı yoldan Fed’in para politikası duruşu. Fed’in enflasyona yönelik politikası sürerken, resesyon endişeleri faiz indiriminin ne zaman yapılacağı konusunda belirsizlik oluşturuyor. ABD’deki zayıf tüketici harcamaları, artan işsizlik başvuruları ve sermaye mallarındaki daralma, hem piyasa yönünü hem de risk iştahını etkiliyor. Bu durum kripto piyasalarında da dalgalanmalara yol açıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

Bitcoin fiyatlarını etkileyen bir başka önemli unsur, jeopolitik gelişmeler. ABD ile Çin arasındaki artan ticaret gerginliğinin ardından tarafların yeniden diplomatik masaya dönmesi, piyasalarda kısa vadeli bir iyimserlik yaratmış durumda. Benzer bir şekilde, Avrupa Birliği ile sağlanacak bir diplomatik rahatlama da küresel risk iştahını artırarak kripto piyasalarına olumlu yansıyabiliyor.

KURUMSAL TALEP VE REGÜLASYON SINYALLERİ

Diğer taraftan, düzenlemelere ilişkin olumlu gelişmeler ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, kripto varlıklar için güçlü bir destek oluşturuyor. Bitcoin türev piyasalarında açık pozisyonların rekor seviyelere tırmanması ve kurumsal alımların sürekli olarak devam etmesi, Bitcoin’in artık sadece spekülatif bir araç değil, stratejik bir varlık olarak konumlandığını gösteriyor. Kurumsal yatırımcıların ilgisi, regülasyonlarla daha güvenli bir ortam oluşturan piyasa yapısıyla birleşince, Bitcoin’in istikrarlı bir yatırım aracı olarak algılanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, geleneksel şirketlerin bilançosuna Bitcoin eklemesi, bu dönüşümün boyutunu ortaya koyuyor.

Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, kripto para piyasalarının geleneksel finans sistemleriyle olan etkileşimi daha belirgin hale geliyor. Özellikle Bitcoin, sadece spekülatif bir yatırım aracı olmanın ötesine geçerek, yatırımcıların ekonomik ve jeopolitik risklere karşı konumlandığı stratejik bir varlık haline geliyor.