Bitcoin 110 Bin Doları Aştı

PİYASADA HIZLI YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

ABD-Çin ticaret müzakereleri, kripto varlıkların belirgin bir yükseliş dalgasına yol açtı. Görüşmelerin olumlu seyrinin etkisiyle yatırımcıların risk iştahı artıyor ve piyasanın öncüsü Bitcoin 110 bin 587 dolara kadar çıkarak yeni bir rekorun eşiğine geliyor. Bitcoin’in piyasa değeri de bu artışla birlikte 2,19 trilyon dolara ulaşarak kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.

Pazartesi gününe gelindiğinde kripto piyasasının toplam değerinde yüzde 3,85 artış gözlemlenirken, Bitcoin son 24 saat içerisinde yüzde 4,1 oranında değer kazanıyor. Ethereum yüzde 6’dan fazla, Dogecoin ise yüzde 5,6’dan fazla bir artış sergiliyor. Toplam işlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 43 civarında artışla 119 milyar dolara ulaşıyor. Bu canlılık, altcoin piyasasında da yukarı yönlü bir hareketlilik yaratıyor.

Aynı zamanda opsiyon piyasasında da dikkat çeken bir yükseliş eğilimi var. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarında yoğunlaşmış durumda. Son 24 saatteki işlem dağılımı da benzer bir görüntü sunuyor: İşlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönlü gerçekleşiyor. Bu veriler, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den yukarı yönlü bir hareket beklediğini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini artırırken, yatırımcılar açısından da kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor. ABD-Çin müzakerelerinin seyri ve makroekonomik göstergeler, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü tayin edecek en önemli faktörlerden biri olmaya devam edecek.