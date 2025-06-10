Bitcoin 110 Bin Doları Aştı

ABD-ÇİN TİCARET MÜZAKERELERİ KRİPTO PİYASASINI HIZLANDIRIYOR

ABD-Çin ticaret müzakereleri, kripto varlıklar üzerinde belirgin bir yükseliş dalgası oluşturuyor. Görüşmelerin olumlu ilerleyişi, yatırımcıların risk iştahını artırıyor. Piyasanın lideri Bitcoin, 110 bin 587 dolara kadar yükselerek yeni bir rekorun eşiğine geliyor. Bu artışla Bitcoin’in piyasa değeri 2,19 trilyon dolara ulaşıyor ki bu, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.

KRİPTO PİYASASI DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü itibarıyla kripto piyasasının toplam değeri yüzde 3,85 oranında artış gösterdi. Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 4,1 değer kazandı. Ethereum yüzde 6 civarında, Dogecoin ise yüzde 5,6 oranında artış yaşadı. Genel işlem hacmi bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 43 artarak 119 milyar dolara ulaştı. Bu hareketlilik, altcoin piyasasında da yükseliş sağladı.

BİTCOİN’DE YENİ REKOR OLASILIĞI

Opsiyon piyasasında da yükseliş trendi gözlemleniyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarında yoğunlaşmış durumda. Son 24 saatteki işlem dağılımı da benzer bir durumu gösteriyor; işlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönlü gerçekleşiyor. Bu oranlar, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den yukarı yönlü hareket beklediğini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini artırırken, yatırımcılar için de kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor. ABD-Çin görüşmelerinin seyrinin ve makroekonomik göstergelerin, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alması bekleniyor.