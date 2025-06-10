Bitcoin 110 Bin Doları Geçti

ABD-ÇİN TİCARET GÖRÜŞMELERİ KRİPTO PAZARINI HAREKETLENDİRDİ

ABD-Çin ticaret müzakereleri, kripto varlıkların önemli bir yükseliş yaşamasını sağlıyor. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi, yatırımcıların risk alma isteğini artırıyor. Bitcoin, 110 bin 587 dolara çıkarak yeni bir rekor seviyesine yaklaşmış durumda. Bu yükselişle birlikte Bitcoin’in piyasa değeri 2,19 trilyon dolara ulaştı ve bu rakam, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü temsil ediyor.

SON 24 SAATTEKİ DEĞER KAZANIMI

Pazartesi günü itibarıyla kripto piyasasının toplam değeri yüzde 3,85 oranında artış gösterdi. Bitcoin, son 24 saat içinde yüzde 4,1 değer kazanırken, Ethereum yüzde 6’nın ve Dogecoin ise yüzde 5,6’nın üzerinde artış sağladı. Genel işlem hacmi ise bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 43 artarak 119 milyar dolara ulaştı. Bu hareketlilik, altcoin piyasasında da olumlu etkiler yarattı.

BITCOIN’DE YENİ REKORUMU GELİYOR?

Opsiyon piyasasında da yükseliş eğilimi göze çarpıyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlasının alım opsiyonlarında yoğunlaşması dikkat çekiyor. Son 24 saat içindeki işlem dağılımı da benzer bir durumu yansıtıyor; işlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönlü gerçekleşti. Bu oranlar, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den yukarı yönlü bir hareket beklediklerini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini artırırken, aynı zamanda yatırımcılar açısından önemli bir dönemece işaret ediyor. ABD-Çin müzakerelerinin sonucu ve makroekonomik göstergeler, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alacak.