Bitcoin 110 Bin Doları Geçti

TICARET GÖRÜŞMELERİ KRİPTO PİYASASINI HAREKETLENDİRİYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, kripto para varlıklarında güçlü bir yükseliş dalgası oluşturuyor. Görüşmelerin olumlu gelişimi, yatırımcıların risk alma isteğini artırıyor ve piyasanın lideri Bitcoin, 110 bin 587 dolara kadar yükselerek yeni bir rekorun eşiğine geliyor. Bu artışla birlikte Bitcoin’in piyasa değeri 2,19 trilyon dolara ulaşırken, bu miktar kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.

Pazartesi günü itibarıyla kripto pazarının toplam değeri yüzde 3,85 oranında artış kaydederken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,1’lik bir değer kazanmış durumda. Ethereum yüzde 6, Dogecoin ise yüzde 5,6’lık artışlar gösterdi. Genel işlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 43’e yakın bir artışla 119 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu hareketlilik, altcoin piyasasını da olumlu etkiliyor.

Opsiyon piyasasındaki yükseliş eğilimi de dikkat çekiyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarına yoğunlaşmış durumda. Son 24 saatteki işlem dağılımı, işlemlerin yaklaşık üçte iki oranında alım yönlü gerçekleştiğini gösteriyor. Bu veriler, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den yukarı yönlü bir hareket beklediklerini ortaya koyuyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma ihtimalini artırırken, yatırımcılar açısından önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerinin ve makroekonomik göstergelerin, ilerleyen günlerde kripto para piyasalarının yönünü belirleyecek temel faktörler arasında yer alacağı öngörülüyor.