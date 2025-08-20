Bitcoin 113.253 Dolara Geriledi. Ethereum 4.168 Doları Gördü. Yatırımcılar Beklenti İçinde. Piyasalarda Belirsizlik Hâkim. Fed Başkanı Powell Konuşacak. Analistler Konsolidasyon Bekliyor.

BITCOIN VE ETHEREUM FİYAT DÜŞÜŞLERİ

Bitcoin, kâr satışları sebebiyle 113.253 dolara gerileyerek dikkatleri üzerine çekti. Ethereum ise 4.168 dolara düştü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın Jackson Hole’deki konuşması piyasalarda belirsizlik oluşturuyor. Özellikle spot ETF çıkışları devam ederken, analistler piyasanın konsolidasyon sürecine girebileceğini öngörüyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları, piyasa açısından kritik bir seviyeye ulaştı.

KONSOLİDASYON BEKLENTİLERİ

Kronos Research analisti Vincent Liu, Bitcoin fiyatının bu ayın başındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinin ardından kazanç satışları ve kaldıraçlı pozisyon tasfiyeleri altında kaldığını ifade etti. Liu, “Yatırımcılar ‘bekle ve gör’ modunda ve piyasa politika netliği ortaya çıkana kadar konsolide olabilir.” diye konuştu. Ethereum için ise 4.200 doları önemli bir likidite noktası olarak gören Liu, “Bu seviyeyi tutması talebi çekerken, kırılması 3.900 dolar yönünde akım riskini taşıyor.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Mevcut piyasa konsolidasyon süreciyle birlikte, analist yatırımcıların borsa yatırım fonlarının yanı sıra makroekonomik gelişmeleri de yakından izlediğini belirtti. Temmuz ayında rekor kıran sonuçların ardından spot Bitcoin ETF’lerinde girişlerde bir yavaşlama gözlemlendi ve bu ay bazı net çıkışlar bile meydana geldi. Presto Research araştırma başkanı Peter Chung, “Yakın vadedeki en önemli olay Powell’ın bu cuma günkü Jackson Hole konuşması.” dedi. Chung, piyasanın eylül ayında faiz indirimi beklediğini ve eğer Powell buna zıt bir açıklama yaparsa keskin bir düzeltme olabileceğini vurguladı.