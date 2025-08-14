Bitcoin 124.000 doları geçti. ETH 4.780 doları gördü. Kurumsal talepler arttı. BTC ETF’leri 3,6 milyar topladı. ABD verileri Bitcoin’i destekledi. Yüksek talep ve sınırlı arz

BITCOIN’İN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Lider kripto para birimi Bitcoin, etkileyici bir yükseliş göstererek 124.000 doları aştı. Bu artış, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimi beklentilerinin yüzde 93,7 seviyesine çıkmasıyla başladı. Ek olarak, Ethereum da dikkat çekici bir performans sergileyerek 4.780 dolar seviyesine ulaştı.

Son bir ay içinde kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisi gözle görülür bir artış göstermiş durumda. BTC Markets analisti Rachael Lucas’ın sağladığı verilere göre, Bitcoin ETF’leri bu süreçte 3,6 milyar dolardan fazla kaynak topladı. Kurumsal ve devlet hazineleri toplam 3,64 milyon BTC kontrol ediyor ki bu, toplam Bitcoin arzının yüzde 17’sinden fazlasına denk geliyor. Lucas, durumu “kıt arz ile karşılaşan yapısal talep” olarak tanımlamış.

ABD EKONOMİSİ VE BİTCOİN YÜKSELİŞİ

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinden gelen son veriler de Bitcoin’in yükselişine destek veriyor. Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisi, yıllık bazda tüketici fiyatlarının yüzde 2,7 oranında arttığını ve bunun beklentilerin altında kaldığını gösterdi. Analistler, Bitcoin’in 120.000 ile 125.000 dolar arasında bir konsolidasyon dönemi geçirebileceğini, ancak yıl sonuna kadar yukarı yönlü momentumun devam edeceğini öngörüyor. Lucas, “Uzun vadeli sahipler kendinden emin ve Bitcoin ile Ethereum giderek temel portföy varlıkları olarak görülüyor.” ifadesini kullanıyor.