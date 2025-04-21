Bitcoin, 2024 Halving Sonrası İvme Kazandı

BİTCOİN’İN ARTAN İLGİSİ VE FİYAT YÜKSELİŞİ

Bitcoin, 2024 yarılanması sonrasında kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle önemli bir ivme kazandı. Fiyatın 87.500 dolara yükselmesi, kıtlık ilkesinin etkisini ve piyasanın olgunlaşmasını gözler önüne seriyor. Uzmanlar, son dönemlerdeki hızlı toparlanmanın Bitcoin ETF’lerinin de bu süreçteki katkısını vurguluyor. 2024’teki yarılanma sürecinde, madencilerin her blok için kazandıkları ödül 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye inerek yeni arzı yarıya düşürdü. Bu planlı arz kısıtlaması, kıtlık ilkesini destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sektör analizlerine göre, halving sonrası Bitcoin’in yüzde 33’ün üzerinde değer kazandığı görülüyor; şu anda işlem gören fiyat 87.500 dolar seviyesinde. Kripto para uzmanları, bu yükselişin arkasında kurumsal yatırımcıların ilgisiyle birlikte Bitcoin ETF’lerinin etkisi olduğunu belirtiyor. Brickken varlık tokenizasyon platformunun piyasa analisti Enmanuel Cardozo, “Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve artan tarife baskılarına rağmen, kurumsal yatırımların piyasaya girişi Bitcoin’in geleneksel dört yıllık döngüsünü hızlandırıyor.” diyerek durumu değerlendiriyor.

KURUMSAL YATIRIMLARIN ETKİSİ

Analist, ayrıca ABD Merkez Bankası’nın Mayıs veya Haziran aylarında olası bir faiz indiriminin “sisteme daha fazla para pompalayarak Bitcoin’i daha hızlı yükseltebileceğini” ifade ediyor. Bitget borsasının operasyon müdürü Vugar Usi Zade ise kurumsal adaptasyonun ve Bitcoin ETF’lerinin kısa bir piyasa döngüsüne yol açabileceğini vurguluyor. Zade, “Bitcoin ETF’leri dahil olmak üzere sürekli kurumsal alımlar, Bitcoin’in artan kıtlığıyla birleştiğinde, yeni zirvelere ulaşmasını hızlandırabilir.” şeklinde konuşuyor.

TARİHİ REKORLARA YAKLAŞIM

Lider kripto para birimi Bitcoin, 20 Ocak’ta 109.000 doların üzerinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor, 2024 yarılanmasından sadece 273 gün sonra geldi. Karşılaştırıldığında, 2021 yarılanmasından sonra Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması 546 gün, 2017 yarılanmasından sonra ise 518 gün sürdü. Uzmanlar, halving kaynaklı yükselişin önceki döngülere göre daha hızlı gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Mevcut 87.500 dolar seviyesinde ilerleyen Bitcoin’in, 90.000 dolar bariyerini aşması durumunda yeni zirveler test edebileceği düşünülüyor.