Bitcoin 2025’te 205 Bin Dolar Olacak

BITCOIN İÇİN OLUMSUZ GÖRÜNTÜLERİN ARASINDA İYİMSER TAHMİNLER

Küresel makroekonomik belirsizliklere rağmen, Bitcoin için uzun vadeli öngörüler oldukça olumlu duruyor. Kripto para analiz platformları, Bitcoin’in 2011 yılından itibaren devam eden döngüsel hareketine dayalı olarak, 2025 yılında 205 bin dolar seviyesine ulaşma olasılığını hesaplıyor. Kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin ETF’lerine gösterdiği artan ilgi, bu tahminleri daha da güçlendiriyor. Bitcoin’in fiyat performansı, piyasa analistlerinin dikkatle izlediği belirli bir tarihsel ritmi koruyor. Geçmiş verilerle yapılan bu döngüsel analizler, kısa vadeli piyasa belirsizliklerine rağmen 2025 yılı için oldukça umut verici bir görünüm sunuyor ve lider kripto varlık için yeni bir rekor zirve ihtimaline işaret ediyor.

TARİHSEL DÖNGÜLERİN ETKİSİ

Analizlere göre Bitcoin, 2011 yılından bu yana tutarlı bir dört yıllık döngü izliyor. Genellikle Bitcoin’in yarılanma takvimine dayanan bu yapı, üç yıllık bir yükseliş trendinin ardından bir yıllık konsolidasyon dönemini kapsıyor. Piyasanın 2023 ve 2024 yıllarında pozitif getirilerle kapanması, bu tarihsel modelin devam ettiğine işaret ediyor ve 2025 yılını döngünün en güçlü ve en kârlı dönemi olarak gösteriyor. Bu tarihsel eğilimin devam etmesi durumunda, Bitcoin fiyatının 2025 yılı sonunda yaklaşık yüzde 120 oranında artabileceği tahmin ediliyor. Analizler, yaklaşık 93 bin dolarlık bir taban fiyatla başlayan bu yükselişin BTC’yi 205 bin dolara taşıyabileceğini ve mevcut boğa döngüsünün zirvesini oluşturabileceğini öngörüyor. Bu durum, yatırımcıların stratejilerini ve piyasa zamanlamalarını yeniden gözden geçirmeleri için önemli bir sinyal sunuyor.

KISA VADELİ GÖSTERGELERİN ETKİSİ

Uzun vadeli bu yapısal bakış açısı, genellikle anlık piyasa dalgalanmalarına odaklanan MVRV oranı ya da SOPR gibi kısa vadeli zincir içi metriklerin sunduğu bilgilerden farklılık gösteriyor. Kısa vadeli göstergeler değerli bilgiler sunsa da, fiyatın belirlenmesinde etkili olan daha geniş ve temel dinamikleri gözden kaçırabilir. Uzun vadeli görünüm, yıl boyunca yeni rekor seviyelerin kaydedilmesiyle piyasanın temel gücünü destekleyen Gerçekleşen Piyasa Değeri verileriyle de doğrulanıyor. Piyasadaki bu olumlu hava, kurumsal yatırımcı davranışlarına yansımış durumda. Genel piyasa sakinliğine rağmen, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik sermaye akışları devam ediyor. Son verilere göre, bu fonlara yapılan net girişler art arda devam ediyor ve yalnızca son birkaç işlem günü içinde bir milyar doları aşan bir fon girişi gerçekleşti. Bu durum, büyük yatırımcıların Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni ve piyasa üzerindeki güçlü talebi açıkça ortaya koyuyor.