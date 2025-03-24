Bitcoin, 80 Bin Dolar Destekle Toparlanıyor

Bitcoin Fiyatı 80 Bin Dolar Desteğinden Güç Alıyor

Günlük Grafik Bitcoin, 80 bin dolar seviyesindeki kritik destek noktasından güç alarak toparlanma belirtileri sergiliyor. Bu alan, yükselen kanalın alt sınırı, 200 günlük hareketli ortalama ve yüzde 50-61.8 Fibonacci düzeltme seviyeleri ile kesişiyor. Bu nedenle, bu bölüm güçlü bir destek noktası haline geliyor ve satıcılar burada zorlanıyor. Destek korunduğu sürece, genel trendin yukarı yönlü kalmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak, yükseliş momentumu şu an zayıf durumda. Bu durum, mevcut toparlanmanın güçlü bir trend başlangıcı yerine geçici bir düzeltme olabileceğine işaret ediyor.

92 Bin Dolar Direnci ve Potansiyel Geri Çekilme

Eğer Bitcoin, yükselişini sürdürebilirse, karşısında bir sonraki direnç noktası 92 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyede, 100 günlük hareketli ortalama fiyatın önünde ciddi bir engel oluşturabilir. Daha kısa zaman diliminde, Bitcoin alçalan kama formasyonundan çıkmayı başardı fakat bu çıkış sonrası bir geri çekilme yaşandı. Formasyon kırılımı, olası bir yükselişi gösteren olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Kırılımdan sonra fiyat hafif bir artış gösterdi ve bu durum alıcıların ilgi yoğunluğunu artırıyor. Fakat Bitcoin, 92 bin dolarda güçlü bir direnç ile karşılaşma ihtimali barındırıyor.

Likidasyon Haritası ve Piyasa Konsolidasyonu

Binance likidasyon ısı haritası, potansiyel fiyat hedefleri açısından önemli ipuçları sağlıyor. Likidite seviyeleri genellikle piyasa hareketlerini çeken bir mıknatıs etkisi yaratıyor. Son dönemdeki piyasa konsolidasyonu, 92 bin dolar direncinin yakınında yoğun bir likidasyon seviyesi kümesi oluşturdu. Bu seviyeler kısa pozisyon likidasyonlarıyla ilgili ve boğalar ile kurumsal alıcılar için cazip hedefler sunuyor. Bu nedenle, Bitcoin fiyatının bu likidite cebine doğru çekilmesi ve 92 bin dolar seviyesinin üzerinde bir kırılım ihtimali artıyor. Şu an güçlü bir yükseliş momentumu olmamasına rağmen, 92 bin dolar seviyesi kritik bir mücadele alanı olarak öne çıkıyor. Bu direncin üzerinde gerçekleşecek kararlı bir kırılım, kalıcı bir yükseliş trendinin kapılarını aralayabilir. Ancak mevcut piyasa koşullarında, Bitcoin bu kırılım gerçekleşmeden önce daha düşük seviyeleri test edebilir. Olası bir düşüş, akıllı yatırımcılar için cazip bir birikim fırsatı sunarak, onları bir sonraki büyük hamle öncesinde avantajlı bir konuma getirebilir.