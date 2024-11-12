“Bitcoin 82 Bin Doları Geçti”

TRUMP’IN BARISSAL YAKLAŞIMI VE KRİPTO PARA PİYASASINA ETKİSİ

Donald Trump’ın dünya savaşlarına karşı barışçı tutumu ve seçim kampanyasında dijital varlıkları benimseyerek ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” haline getirme sözü, kripto para piyasasını ciddi şekilde canlandırıyor. Trump’ın ABD’de uygulamak istediği “ulusal bitcoin rezervi planı” da dikkat çekiyor. Bitcoin’in fiyatı, Trump’ın yeniden başkan seçilmesi sonrası dijital varlıklara daha ılımlı bir yaklaşım getirmesi ve kripto savunucusu temsilcilerin yer alacağı bir kongre beklentisi ile 82 bin doların üzerine çıkmayı başardı.

KRİPTO PARA PİYASASI YÜKSELİŞTE

Analiz şirketi Coinmarketcap’in sağladığı verilere göre, Bitcoin dahil olmak üzere küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 3,21 artarak 2,71 trilyon doları geçiyor.

BITCOIN’DEKİ DEĞER ARTIŞI

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, ABD’de yeniden başkan seçilen Trump’ın dijital varlıklara gösterdiği ılımlı yaklaşım sayesinde ilk kez 81 bin doları aşarak 81 bin 100 dolara kadar yükseldi. Türkiye saati ile 09.31 itibarıyla 81 bin 263 dolardan işlem gören Bitcoin’in haftalık değer kazancı ise yüzde 17’yi geçti.

GEÇEN YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEN YÜKSELİŞ

Bitcoin, 23 Ocak’ta yılın en düşük seviyeleri olan 38 bin 505 dolardan işlem görürken, bu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 66 değer kazanmış durumda. Geçen yılı 42 bin 283 dolardan tamamlayan Bitcoin, önemli bir sıçrama yaşadı.

DOGECOIN’IN YÜKSELİŞİ

Bitcoin’deki bu değer artışı, diğer kripto para birimlerini de olumlu yönde etkilemiş durumda. Alternatif bir kripto para birimi olan Dogecoin, üç yılın en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı. Analistler, ABD’de Cumhuriyetçilerin her iki meclisi de kontrol etmesinin yatırımcılar tarafından kripto dünyası için olumlu bir gelişme olarak görüldüğünü belirtiyor. Ayrıca, kripto para endüstrisi, kripto yanlısı kongre adaylarını desteklemek amacıyla 119 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

ETHEREUM’UN DEĞERİ ARTIYOR

Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 7 gün içinde yüzde 27’den fazla değer kazandı ve 3 aydır ilk kez 3 bin 200 doların üzerine çıktı.