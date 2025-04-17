Bitcoin 85 Bin Doları Geçebilir

BITCOIN’IN YÜKSELİŞİ VE Saylor’IN MESAJI

Bitcoin 85 bin dolar seviyesine yaklaşırken, Strategy’nin kurucusu Michael Saylor sosyal medyadan “Bitcoin çağırıyor” mesajıyla kripto topluluğuna ulaştı. Bloomberg analisti, Saylor’ın elde tuttuğu Bitcoin stratejisinin piyasaya uzun vadeli istikrar ve düşük volatilite sağlayacağını vurguladı. BlackRock’tan sonra ikinci büyük kurumsal BTC sahibi olan Strategy, kripto para piyasasında etkisini artırıyor. Michael Saylor, Bitcoin’in yükselişi karşısında sessiz kalmayı seçmedi. Saylor, sosyal medya hesabında, kendisini Bitcoin logosunun bulunduğu bir duvardaki ofiste eski model bir telefonla konuşurken gösteren yapay zeka üretimi bir görsel paylaştı. Açıklamada “Bitcoin çağırıyor” ifadesi yer aldı. Şu anda öncü kripto para birimi Bitcoin, 84 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor ve piyasa uzmanları, Bitcoin’in yakın zamanda 85 bin dolar psikolojik barajını geçeceğini tahmin ediyor.

Saylor’IN STRATEJİSİ VE PİYASA ETKİSİ

Bloomberg’ün üst düzey ETF analisti Eric Balchunas, Michael Saylor’ın Bitcoin stratejisinin piyasa üzerindeki etkilerini değerlendirdiği bir paylaşım yaptı. Balchunas, son 15 ay içerisinde spot Bitcoin ETF’lerinin ve Saylor’ın şirketi Strategy’nin “turistlerden, FTX mültecilerinden, yasal kilitlerin açılmasından ve hükümet el koymalarından” elde edilen Bitcoin’leri satın aldığını belirtti. Analistin dikkatini çeken bir nokta ise, Strategy şirketinin aldığı Bitcoin’leri satmıyor olması. Bu durum, uzun vadede Bitcoin piyasasında istikrarın artmasına ve volatilitenin azalmasına yol açabileceği değerlendiriliyor. Michael Saylor, geçtiğimiz yıllarda pek çok kez kendi ve şirketinin Bitcoin varlıklarını satma niyetlerinin olmadığını ifade etti.

STRATEGY’İN KONUMU VE VERİLER

Güncel verilere göre Strategy, BlackRock’ın spot ETF’sinden sonra en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Strategy, toplamda 531.644 Bitcoin (44,9 milyar dolar) tutarken, BlackRock’ın kasalarında 575.369 Bitcoin (44,9 milyar dolar) olduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda, Michael Saylor’ın stratejisi ve şirketin Bitcoin tavrı, kripto para piyasasında önemli bir etki yaratmaya devam ediyor.