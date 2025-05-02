Bitcoin 97.500 Dolar Yükseliyor!

Bitcoin’in Güçlü Yükselişi

Kripto para piyasası, Bitcoin’in 97.500 dolar seviyesini aşarak önemli bir hareketlilik gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri dolayısıyla Ocak 2025’te 109.464 dolarlık zirveye ulaşan Bitcoin, %30’a varan bir değer kaybı yaşamıştı. Ancak, Federal Rezerv’in Haziran 2025’te faiz indirimine gitme olasılığı, Bitcoin’i yeniden yükselişe geçirdi. Bu süreçte Ethereum da %1,5 artışla 1.800 dolar seviyelerine yerleşti.

Yükselişin Temeli: Faiz İndirimleri

2 Mayıs 2025 itibarıyla Bitcoin, %3,1’lik bir artışla 97.500 dolara ulaştı ve bu seviyeyi 21 Şubat’tan bu yana en yüksek olarak kaydetti. Ardından, 97.000 dolar civarında dengelenen Bitcoin, 7 Şubat’ta 100.000 dolar seviyesine yeniden yaklaşma çabasında bulundu. ABD ekonomisinden gelen daralma sinyalleri, Federal Rezerv’in Haziran 2025’te faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentileri artırdı. Düşük faiz ortamı, yatırımcıların riskli varlık olan Bitcoin’e yönelmesini sağladı.

Kripto Para Piyasasında Son Gelişmeler

Bitcoin (BTC): %3,1 artışla 97.500 dolara yükseldi ve şuan 97.000 dolar civarında işlem görüyor. 20 Ocak’ta ulaştığı 109.464 dolarla tüm zamanların zirvesini görmüştü. CoinGecko verilerine göre 11 Ocak’ta fiyatı 94.566 dolardı. Ethereum (ETH): %1,5 artışla 1.800 dolar seviyesinde işlem görüyor ve Bitcoin’in yükselişine paralel olarak bu trendi sürdürüyor. Piyasa genelinde ise kripto piyasasının toplam hacmi 2,2 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %64 ile son 5 yılın zirvesinde bulunuyor.