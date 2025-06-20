Bitcoin, Cuma Günü 106 Bin Doları Aştı

BITCOIN’DA DEV BALİNA HAMLESİ

Bitcoin, Cuma günü meydana gelen büyük balina hareketiyle 106 bin dolar direncini aşarak piyasalarda önemli bir hareketlilik yarattı. Kimliği bilinmeyen bir yatırımcının 255 milyon dolar değerinde, 20 kat kaldıraçla açtığı uzun pozisyon, kripto para piyasasında dalgalanmalara ve kısa pozisyonların likidasyonlarına yol açtı. Yapılan analizlere göre, bu büyük alım işlemi lider kripto para biriminin fiyatında belirgin bir artış sağladı.

PİYASADA HAREKETLİLİK ARTMIŞTI

Cuma günü yapılan balina alımının ardından Bitcoin fiyatı, gün içerisinde yüzde 1,7 oranında değer kazanarak 106.500 dolar seviyesini geçti ve önemli bir direnç noktasını kırmış oldu. Uzmanların beklentileri doğrultusunda bu yükseliş, çok sayıda kısa pozisyonun tasfiye edilmesine neden oldu. Zincir üstü veri platformları, borsalardaki likiditenin daha yüksek fiyat seviyelerine kaydığını göstererek yukarı yönlü hareket potansiyelini destekledi. Şu anda piyasanın dikkatleri bu yükselişin sürdürülebilir olup olmayacağına çevrildi.

YATIRIMCILARDA TEMKİNLİ BEKLEYİŞ

Geçmişte meydana gelen yüksek hacimli balina işlemlerinin piyasada yön tayin etmeye katkısı bilindiği için yatırımcılar temkinli bir bekleyiş içinde. Fiyatın bir süredir bulunduğu dar işlem aralığından çıkıp çıkamayacağı, önümüzdeki dönemdeki en kritik konulardan biri olarak öne çıkıyor. Analistler, mevcut aralığın alt ve üst bantlarında önemli miktarda pozisyonun biriktiğini, bu nedenle likiditenin hangi seviyelerde yoğunlaştığının net olduğunu belirtiyor. Birçok yatırımcı, yeni bir pozisyon açmadan önce fiyatın bu aralığı kararlı bir şekilde aşmasını ve sonraki tepkisini görmeyi bekliyor.

KİLİT SEVİYELERİMİZ NELER?

Piyasa yorumcularına göre Bitcoin, haziran ayı boyunca 100 bin dolar ve 110 bin dolar seviyelerinde önemli bir rol oynayacak. Kısa vadeli pozitif senaryonun devam edebilmesi için Bitcoin’in haftayı 104.500 dolar seviyesinin üzerinde kapatması gerektiği vurgulanıyor.