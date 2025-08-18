Bitcoin Düşüş Yaşıyor, Yüzde 7 Geriledi

BITCOIN’DE YAŞANAN DÜŞÜŞ

Lider kripto para birimi Bitcoin, 124.350 dolarlık rekor seviyesinden yüzde 7 gerileyerek piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Piyasa katılımcıları, ABD’nin temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin beklenenin üzerinde gelmesi nedeniyle temkinli bir tutum sergiliyor. Bu durum, Eylül ayında Fed’in faiz indiriminde bulunma olasılığını azaltıyor.

STRATEJİK REZERV AÇIKLAMASI

ABD Hazine Bakanı Scott, hükümetin stratejik rezervi için Bitcoin almayacağını ifade ederek piyasalarda olumsuz bir etki yarattı. Bakan, bunun yerine daha “bütçe-nötr” bir yaklaşım benimseyeceklerini bildirdi. Kronos Research’in CIO’su Vincent Liu ise Bitcoin’in terkedilmiş düşüşünün yatırımcı güveninde temkinli bir yaklaşımı yansıttığını belirtti. Liu, “Yüksek enflasyon Fed faiz indirimlerine olan umutları azaltıyor, doları güçlendiriyor ve riskten kaçınma davranışını hızlandırıyor.” şeklinde konuştu.

PİYASA ANALİZLERİ

BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas, spot ETF akış verilerinin piyasa düşüşünün inanç kaybından ziyade sermaye rotasyonu ile ilgili olduğunu açıkladı. Lucas, geçen hafta Grayscale ve Ark Invest’in Bitcoin ETF’sinden fonların çıktığını, BlackRock’ın IBIT’inin ise net giriş almaya devam ettiğini ifade etti. Mevcut kilit destek seviyelerinin 115.000 dolar ve 112.500 dolar olduğunu belirten Lucas, bu seviyelerin altına kırılmanın 110.000 dolara yönelik bir hareket riskini taşıyabileceğine dikkat çekti.

GELECEK TETİKLEYİCİLER

Analistler, bir sonraki büyük piyasa tetikleyicisinin ABD makroekonomik olayları olmaya devam edeceği konusunda hemfikir. Piyasa koşulları, yatırımcıların yönelimlerini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.