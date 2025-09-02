Bitcoin ETP’ler Kritik Eşiği Aştı

BİTCOİN ETP’LERİ KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Bitcoin’e dayalı borsa yatırım ürünleri (ETP’ler), toplam arzın yüzde 7’sine ulaşarak önemli bir eşiği geçti. 31 Ağustos itibarıyla bu fonlar, toplamda 1,47 milyon Bitcoin bulunduruyor. En büyük paya sahip olanlar ise BlackRock ve Fidelity’nin yönettiği ABD merkezli ETF’ler. ABD merkezli fonlar, dünya genelinde 1,29 milyon Bitcoin ile öne çıkmakta. BlackRock’un iShares Bitcoin Trust ETF’i 746.810 BTC ile en büyük lider olurken, Fidelity’nin fonu ise yaklaşık 199.500 BTC’ye ulaşıyor.

AĞUSTOS’TA ÖNEMLİ ÇIKIŞLAR YAŞANDI

Aralık 2024’ten beri fonlara toplam 170 bin Bitcoin eklendi; bu da yaklaşık 18,7 milyar dolara karşılık geliyor. Buna rağmen, ağustos ayında küresel Bitcoin ETP’lerinden 301 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Öte yandan Ethereum fonlarına 3,95 milyar dolar girişi oldu. Blockchain verileri, büyük yatırımcıların (whale) Bitcoin satışları ile Ether alımlarına yöneldiğini göstermekte. Tek bir balina, sadece 12 saat içinde 4.000 BTC satarak 96.859 Ether aldı. Toplamda dokuz balina, yaklaşık 456 milyon dolarlık dönüşüm gerçekleştiriyor.

PİYASA GÖRÜNÜMÜ VE GELECEK OLASILIKLARI

Uzmanlar, Eylül ayının Bitcoin için tarihsel olarak zayıf bir dönem olduğunu vurguluyor. Bu dönemde altın fiyatları yükseliş gösterirken, yatırımcılar ABD’de onay bekleyen 92 yeni kripto ETF’ine yönelmeye başladı. Bu fonlar arasında Solana ve XRP ürünleri dikkat çekiyor. Analistler, Bitcoin’in uzun vadede yükseliş potansiyelini koruduğunu ancak 1 milyon dolar hedefinin kademeli ve “sıkıcı” bir süreç olabileceğini ifade ediyor. Ayrıca piyasa raporları, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri öncesindeki hareketliliğe vurgu yapıyor.