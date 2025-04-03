Bitcoin Fiyat Hareketleri ve ABD Gümrük Vergileri

BITCOIN’DEKİ HAREKETLER

Bitcoin son dört ayın en düşük seviyesine ulaşarak 76 bin 600 dolardan yüzde 16 artarak 88 bin 700 dolara çıktı, ancak şu an fiyatı 85 bin dolar civarında seyrediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı kapsamlı gümrük vergileri, kripto para piyasasında tedirginlik yaratırken, analistler volatilitenin artacağı konusunda hemfikir. Yatırımcılar, Mart ayında yapılan tarife açıklamasının ardından bir gecede 105 bin dolardan 92 bin dolara düşen Bitcoin’in benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmayacağını merak ediyor.

PİYASALARDAN GELEN ENDİŞELER

Bitcoin, 24 Mart’ta 76 bin 600 dolarlık en düşük seviyesinden yüzde 16 artışla 88 bin 700 dolara fırladı. Ancak, 2 Nisan itibarıyla 85 bin dolara geriledi. Fiyatın 85 bin 500 dolardaki direnç seviyesinden son zamanlarda reddedilmesi, önümüzdeki günlerde daha fazla düşüş yaşanıp yaşanmayacağı sorularını gündeme getiriyor. Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak nitelendirdiği gümrük vergisi açıklaması piyasa oyuncularında endişeye sebep oluyor. Yatırımcılar, bu hamlenin kripto para piyasasında yeni bir satış dalgasını tetikleyebileceğinden ve fiyatları aşağı çekebileceğinden korkuyor.

TİCARET VERGİLERİNİN ETKİLERİ

Açıklanan gümrük vergileri arasında, otomobil ithalatına yüzde 25 oranında vergi ve özellikle Çin, Kanada ve Meksika’dan gelen mallara uygulanan geniş kapsamlı vergiler bulunuyor. Bu önlemler, ABD’nin ticaret açığını azaltma ve yerli üretimi destekleme amacını taşıyor. Ancak, bu durum enflasyonu tetikleyebilir ve global piyasalarda risk iştahını azaltabilir. Bu süreç, Bitcoin gibi riskli varlıkları da olumsuz etkileyebilir. Örneğin, Trump’ın Mart ayındaki benzer bir gümrük vergisi açıklamasının ardından Bitcoin, bir gecede 105 bin dolardan 92 bin dolara gerilemişti.

QCP CAPITAL’IN DEĞERLENDİRMESİ

Ticaret firması QCP Capital, Trump’ın açıkladığı ticaret tarifelerinin olası etkilerini vurgulayan bir değerlendirme paylaştı. Yatırımcılara gönderdiği Telegram notunda, “ABD, daha elverişli ticaret koşulları için kendisini izole etmeye giderek daha fazla niyetli görünüyor.” dedi ve hedef alınan ülkelerin “taviz verme olasılığının düşük olduğunu” belirtti. QCP, ayrıca Çin, Japonya ve Kore yetkililerinin derinleşen bölgesel ticaret iş birliği araştırması sonrası, küresel oyuncuların “baskı altında parçalanmak yerine” bir araya geldiğini vurguladı ve “Kısa vadede tüm risk varlıklarının baskı altında kalmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.