Bitcoin Fiyatı 90 Bin Dolara Yaklaştı!

BTC FİYATINDA DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞ

Türkiye Gazetesi Ekonomi Servisi’ne göre, son zamanlarda volatilitenin arttığı Bitcoin fiyatı, dün yüzde 10’dan fazla bir artış gösterdi ve gece 90 bin dolara yakın bir seviyeye ulaştı. Bu yükselişin arkasında, özellikle Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin artması yatıyor. Bitcoin, 12 Kasım 2024 tarihinde 89.600 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Sabah saatlerinde ise BTC fiyatı 89 bin dolarda denge arayışına devam ediyor.

ABD’DE YATIRIM HACMİNDE TRUMP ETKİSİ

5 Kasım seçimlerinin ardından geride kalan dört işlem gününde, yalnızca borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla 2,65 milyar dolarlık BTC alımı gerçekleşti. Özellikle BlackRock fonunun 1,32 milyar dolarlık BTC alımı, Trump’ın zaferi sonrası kripto varlıklara duyulan güveni simgeliyor. Kripto platformlarından yapılan alımların bu miktarın artmasına katkıda bulunmuş olabileceği düşünülüyor. Analistler, bu durumu “Trump ticareti” olarak adlandırıyor.

YATIRIMCILAR TRUMP’A GÜVENİYOR

Analistlere göre, yatırımcılar Trump’ın kripto varlıklara yönelik olumlu tutumuna güven duyuyor. Bu durumu, “Şu anda vaatlerin uygulanabilirliği veya hızına dair sorular bir kenara bırakılmış durumda. Yatırımcılar, gelecekteki fırsatlara odaklanmış gibi gözüküyor” sözleriyle değerlendiren analistler, Trump’ın vaat ettiği düzenlemelere olan inancın BTC fiyatlarına yansıdığını ifade ediyor.

SERT KÂR SATIŞLARINA HAZIR OLUN

Analistlere göre, BTC fiyatları aşırı alım bölgesine ulaşmış durumda. Kısa vadede yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyaran uzmanlar, “Kâr satışları, şu anki yükselişin sertliğinde gerçekleşebilir. Bu gibi piyasalarda destek ve direnç seviyelerini belirlemek zor; ancak 80 bin doların üzerinde bir BTC konumlanması görebiliriz” şeklinde konuşuyor.