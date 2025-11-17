Bitcoin Fiyatı Düşerken Kurumsal İlgide Azalma

Kripto para piyasasında yılın başında görülen yükseliş, yönetimin kripto dostu duruşuyla desteklenerek ivme kazanmıştı. Ancak son haftalarda bu kaygılı tablo, belirsizlik rüzgarlarıyla değişti. Bitcoin, yıl başında elde etmiş olduğu kazançların %30’unun üzerinde bir kısmını geri kaybetti. Kurumsal yatırımcıların piyasadan geri çekilmesi, sektördeki destek düzeylerini zayıflattı.

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ PİYASALARI SARSTI

Trump’ın Ekim ayında yürürlüğe koyduğu gümrük vergileri, piyasada büyük çaplı satış dalgalarına neden oldu. Bu durum, kurumsal yatırımcıların kripto para sektöründen uzaklaşmasına ve yıl başındaki yatırımlara dayalı desteğin sönmesine yol açtı. Bitcoin’deki değer kaybı, piyasa güveninde kalıcı bir olumsuz etki yarattı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİYLE UYUMLU DÜŞÜŞ

Kripto piyasasındaki zayıflama, yüksek değerlemeye sahip teknoloji hisselerindeki soğuma ile paralel bir seyir izliyor. Riskli varlıklardan çıkış eğilimi, hisse senetleri ve kripto paralar arasında belirginleşiyor. Özellikle daha az değerli ve likiditesi düşük token’lar, Bitcoin’e oranla daha büyük kayıplar yaşamış durumda.