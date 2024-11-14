Bitcoin Fiyatı Ve Trump Etkisi Ne?

BITCOIN’İN YÜKSELİŞİ

Bitcoin, kripto paraların öncüsü olarak kabul ediliyor ve ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından tahminlerin artmasıyla 93 bin doların üstüne çıktı. Trump’ın kripto para dostu yaklaşımı ile birlikte, Fed’in faiz oranlarını daha da düşüreceği beklentisi Bitcoin’i kısa süreliğine 93.000 doların üzerine çıkardı. Spekülatörler, Trump’ın dijital varlıklar konusundaki destekleyici söylemlerinin Bitcoin’i nasıl etkileyeceğini analiz ediyor. Ayrıca, 5 Kasım’daki seçimlerden bu yana yaşanan yüzde 33’lük artışın ardından kar almak isteyip istemeyeceklerini de değerlendiriyor.

DİJİTAL VARLIĞIN DALGALANMALARI

Bitcoin, ABD’de %6’lık bir artışla 93,462 dolara yükseldi ancak Singapur’da gerileyerek 89,974 dolara düştü. Kripto piyasası, sürekli dalgalanmalarla kazançlar ve kayıplar arasında gidip geliyor. Hürriyet’te yer alan habere göre, spekülatörler, Trump’ın destekleyici söylemlerinin Bitcoin’i 100.000 dolara taşımakta etkili olup olamayacağını merak ediyor. Pepperstone Group’un araştırma müdürü Chris Weston, uzun süren artışın ardından piyasa görüşlerinin değişebileceğini ve bu durumun iki yönlü akışları artırabileceğini düşünüyor.

FED’İN ENFLASYON VERİLERİ VE TRUMP’IN ETKİSİ

Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verileri, analist tahminlerini karşılayarak yatırımcıların Fed’in Aralık ayında bir faiz indirimi yapma ihtimalini artırdı. Trump’ın vergi indirimleri ve korumacı ticaret politikaları, gelecekte fiyat baskılarını artırma riskiyle piyasayı karmaşık hale getiriyor. Trump, dijital varlıklar için dostane bir düzenleme çerçevesi oluşturma ve ABD’yi bu alanda küresel bir merkez haline getirme vaadinde bulundu. Önceden kripto para konusuna şüpheyle yaklaşan Trump, seçim sürecinde kripto firmalarından destek almasının ardından bu tutumunu değiştirdi. Ancak, bu vaatlerin ne kadar uygulanabilir olduğu ve buna ilişkin zaman çizelgeleri hala belirsizliğini koruyor.

BİTCOİN HEDEFLERİ

Kripto odaklı Galaxy Digital LP’nin kurucusu milyarder Michael Novogratz, Bloomberg Televizyonu’nda yapmış olduğu açıklamada, ABD’nin Bitcoin stratejik rezervlerinin olası olamayacağını belirtirken, gerçekleşmesi halinde Bitcoin’in değerinin 500 bin dolara kadar yükselebileceğini ekliyor.