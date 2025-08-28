Bitcoin Fiyatı Zayıflık Gösteriyor

BITCOIN’IN ZAYIFLIĞI DEVAM EDİYOR

Bitcoin fiyatındaki son dönemde görülen zayıflığın henüz sona ermediği söyleniyor. K33 araştırma firması, kaldıracın artışı ve Ethereum’a doğru yaşanan önemli yön değişimlerinin, en büyük kripto para birimini yakın vadede daha fazla düşüşe karşı savunmasız hale getirdiğini ortaya koydu. Bitcoin’in sürekli vadeli işlemlerinde işlem hacmi, 310.000 BTC’nin üzerine çıkarak son iki yılın zirvesine ulaştı. Bu durum son iki ayda 41.607 BTC’lik bir artışı da beraberinde getirdi. K33 Araştırma’nın başkanı Vetle Lunde, hafta sonu yaşanan 13.472 BTC’lik hızlı artışın potansiyel bir dönüm noktasını işaret ettiğini dile getiriyor.

KALDIRAÇTAKİ ARTISININ ETKİLERİ

Yıllıklandırılmış fonlama oranlarının yüzde 3’ten neredeyse yüzde 11’e çıkması, göreli fiyat durgunluğu döneminde giderek artan agresif uzun pozisyon alımını gösteriyor. Lunde, mevcut durumun 2023 ve 2024 yazlarında görülen kaldıraç birikimlerine benzer olduğunu belirtiyor. Piyasa dalgalanmalarına katkıda bulunan bir diğer unsur ise, uzun vadeli bir yatırımcının geçen hafta Hyperunit aracılığıyla 22.400 BTC’yi Ethereum ile değiştirmesi oldu. Bu hareket, Ethereum’u hafta sonu 4.956 dolarlık yeni bir zirveye taşımayı başardı.

ETH VE BTC ORANINDAKİ GELİŞMELER

ETH/BTC oranı da, 2025 yılında ilk kez 0.04’ün üzerine çıkarak Ethereum’un mevcut göreli gücünü vurguluyor. Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında, Ethereum’un tüm zamanların en yüksek seviyeleri genellikle geniş çaplı bir kripto zirvesinin habercisi olarak değerlendiriliyor. Diğer taraftan, kurumsal akışlar ise temkinli bir eğilim göstermeye devam ediyor. CME yatırımcıları, Bitcoin maruziyetini azaltma yoluna giderken, opsiyon piyasaları da oldukça savunmacı bir pozisyon sergiliyor.