Bitcoin’i Resmi Eyalet Rezervi Yapacak Yasa Tasarısı

PENSİLVANYA’DA BİTCOİN REZERV PLANI

Trump’ın Bitcoin ile ilgili olumlu yorumları, kripto para piyasalarında önemli etkiler yarattı. Donald Trump’ın, ulusal Bitcoin rezervi oluşturma planı hem Amerika’da hem de dünyada büyük yankı uyandırıyor. Bu konuyla ilgili gelen ilk bilgiler, Pensilvanya eyaletinin Bitcoin’i resmi eyalet rezervi olarak kabul etme kararı alabileceği yönünde. ABD başkanlık seçim sonuçları, Trump’ın yedi kritik eyaleti kazanması ve Kongre’de çoğunluğu elde etmesiyle Bitcoin piyasalarda büyük bir yükseliş yaşadı. Bu durum, akıllarda “Bitcoin altın çağına mı girdi?” sorusunu oluşturdu.

PENSİLVANYA’DAN YASA TEKLİFİ

CNBC’de yer alan haberlere göre, Pensilvanya Eyalet Meclisi, Bitcoin’i eyalet hazinesinin bir değer saklama aracı olarak değerlendirmek ve bilançosunda bulundurmak amacıyla “Pensilvanya Bitcoin Stratejik Rezerv Yasası” adlı yasa teklifini perşembe günü sundu. Bu yasa teklifi, eyaletin mevcut 7 milyar dolarlık fonlarının yüzde 10’una kadarını Bitcoin’e yönlendirmeyi ve yatırım portföyünü çeşitlendirmeyi hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde Bitcoin ve diğer kripto varlıkların kullanımı ve korunması noktasında oldukça önemli adımlar atılıyor.

YASALAR BİTCOİN’İN YASAL STATÜSÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR

Pensilvanya Eyalet Meclisinde kabul edilen iki yasa tasarısı, Bitcoin’in yasal statüsünü güçlendirmeyi amaçlıyor. “Bitcoin Hakları Yasası”, eyalet sakinlerine Bitcoin gibi dijital varlıklarını kendi kontrollerinde bulundurma ve bunları ödeme aracı olarak kullanma haklarını güvence altına almayı hedefliyor. “Stratejik Rezerv Yasası” ise eyaletin bütçesinin bir kısmını Bitcoin gibi dijital varlıklarla destekleme imkanı sağlıyor. Bu yasa tasarısının önümüzdeki haftalarda Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’ya sunulması ve ardından onay için Vali Josh Shapiro’nun masasına gitmesi bekleniyor.

İKİ PARTİLİ DESTEKLE YENİ MODELLER

Pensilvanya’daki Bitcoin Hakları Yasasının hazırlanmasında rol oynayan Satoshi Action Fund (SAF), yeni stratejik rezerv yasasının da arkasındaki ana savunma grubu olarak öne çıkıyor. SAF’ın kurucusu Dennis Porter, Bitcoin Hakları Yasası’nın Demokratların yönettiği Temsilciler Meclisi’nden 176’ya karşı 26 oyla geçtiğini bildirdi. Bu iki yasa tasarısına yönelik iki partili sağlanan güçlü desteğin, eyalet düzeyinde Bitcoin’in benimsenmesindeki eğilimi yansıttığını dile getiren Porter, ayrıca SAF’ın benzer yasaları geliştirmek için 10 eyaletle daha temasta olduğunu ve Pensilvanya’daki stratejik rezerv yasasının bu eyaletler için bir model oluşturmasını amaçladıklarını kaydetti.