Bitcoin’in 2025’te 205 Bin Dolar Olabilir

KÜRESEL BELİRSİZLİKLERİN ARDINDAN BİTCOİN TAHMİNLERİ İYİMSEK

Küresel makroekonomik belirsizliklere rağmen, Bitcoin için uzun vadeli öngörüler oldukça pozitif bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kripto para analiz platformları, Bitcoin’in 2011 yılından itibaren süregelen dört yıllık döngüsel hareketine dayanarak, 2025 yılında 205 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin ETF’lerine olan ilgisinin artış göstermesi, bu tahminleri daha da destekliyor. Bitcoin’in fiyat hareketleri, piyasa gözlemcileri tarafından dikkatle izlenen yerleşik bir tarihsel ritmi sürdürüyor.

DÖNGÜSEL ANALİZLER OLUMLU GÖRÜYOR

Geçmiş verilere dayanan döngüsel analizler, kısa vadeli piyasa belirsizliklerine rağmen 2025 yılı için oldukça olumlu bir görünüm sunuyor ve lider kripto para birimi için yeni rekor zirveler bekleniyor. Bu öngörüler, özellikle artan kurumsal yatırımcı ilgisiyle daha da güçleniyor. Yapılmış olan analizlere göre, Bitcoin 2011 yılından bu yana tutarlı bir dört yıllık döngü sergilemekte. Genellikle Bitcoin’in yarılanma takviminin etkisiyle şekillenen bu döngü, üç yıllık bir yükseliş trendinin ardından gelen bir yıllık konsolidasyon dönemini kapsıyor.

Piyasanın 2023 ve 2024 yıllarını olumlu getirilerle kapatması, bu tarihsel modelin devam ettiğini gösteriyor ve 2025 yılını, döngünün genellikle en güçlü ve kârlı olan üçüncü yılı olarak konumlandırıyor. Eğer bu tarihsel eğilim sürerse, Bitcoin fiyatının 2025 sonuna kadar yaklaşık yüzde 120 oranında bir artış yaşayacağı öngörülüyor. Analizler, yaklaşık 93 bin dolarlık bir taban fiyat üzerinden başlayacak bu yükselişin BTC’yi 205 bin dolar seviyelerine taşıyabileceğini ve mevcut boğa döngüsünün zirvesini oluşturabileceğini ortaya koyuyor.

CİDDİ SİNYALLER VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI

Bu durum, yatırımcıların stratejilerini ve piyasa zamanlamalarını gözden geçirmeleri için önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Uzun vadeli bu yapısal bakış açısı, analitik verilerden alınan kısa vadeli göstergeler olan MVRV ya da SOPR gibi metriklerden farklılık gösteriyor. Kısa vadeli göstergeler değerli bilgiler sunsa da, fiyatı etkileyen daha geniş ve temel dinamikleri gözden kaçırabiliyor. Uzun vadeli perspektif, bu yıl boyunca yeni rekor seviyelere ulaşarak piyasanın temel gücünü teyit eden Gerçekleşen Piyasa Değeri verileri ile de destekleniyor.

YATIRIMCILARIN GÜVENİ ORTAYA ÇIKIYOR

Piyasadaki iyimserlik, kurumsal yatırımcı davranışlarına da yansımış durumda. Genel piyasa sakinliğine rağmen, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik sermaye akışları devam ediyor. Son verilere göre, bu fonlara yönelik net girişler art arda sürüyor ve yalnızca son birkaç işlem gününde bir milyar doları aşan fon girişi yaşanıyor. Bu durum, büyük yatırımcıların Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline olan güvenini ve piyasaya olan güçlü talebi açıkça ortaya koyuyor.