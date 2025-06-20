Bitcoin’in Davranışları Ağ Kullanımını Etkilemiyor

AĞ KULLANIM VERİLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Bitcoin’in 100.000 dolar üzerindeki istikrarlı performansı, ağ kullanım verileriyle paralellik göstermiyor. Glassnode tarafından hazırlanan rapora göre, artan kurumsal katılım, merkezi borsalardaki aktivitenin artmasına yol açtı. Bu değişim, Bitcoin’in temel katmanının artık büyük yatırımcılar için bir tekel alanı haline geldiğini ortaya koyuyor. Bitcoin’in ağ aktivitesi 2023 ve 2024’te sürekli olarak artış gösterip günde 734.000 işlemle zirve yaparken, 2025’in başlangıcında ağ performansı dikkate değer bir düşüş yaşadı.

İşlem sayılarındaki azalma, geçen yılki kullanım verilerini artıran Inscriptions (Bitcoin NFT’leri) ve Runes (token yaratma) gibi parasal olmayan etkinliklerdeki keskin düşüşten kaynaklanıyor. Bu gelişmeler, Bitcoin’in değer saklama aracı olarak algılanmasını güçlendiriyor ve spekülatif ticaretin merkezi borsalara kaydığını gösteriyor. Genel olarak daha az işlem yapılmasına rağmen, ortalama işlem boyutunda önemli bir artış yaşanıyor. Bu durum, kurumların, yüksek net değerli bireylerin veya balinaların yüksek değerli transferler için Bitcoin’i tercih etmeyi sürdürdüğünü işaret ediyor.

BLOCKCHAIN AĞINDAKİ İŞLEM HACİMİ

Günümüzde Bitcoin Blockchain ağı ortalama günde 7,5 milyar dolar değerindeki işlemleri kabul ediyor. İşlem başına ortalama hacim 36.200 dolar seviyesinde kalırken, 100.000 doları aşan işlemler toplam işlem hacminin yüzde 89’unu oluşturuyor. Bu oran, 2022’nin sonlarındaki yüzde 66’dan yükselmiş durumda. İşlem ücreti talebinin de düşük seviyelerde kalmasıyla birlikte, madenci geliri günde yaklaşık 500.000 dolara gerilemiş durumda. Bu tablo, talebin artmasına rağmen fiyatların yükselmesinin tipik olarak tıkanıklık ve işlem ücreti artışlarını tetiklediği geçmiş boğa piyasalarıyla çelişiyor.

Öte yandan, zincir dışı işlem hacminin aktivitesi arttı. Merkezi borsalar özellikle vadeli işlem piyasaları, hacmin önemli bir kısmını kontrol ediyor. Vadeli işlemler, geçen yıl boyunca günde ortalama 57 milyar dolara ulaşarak 122 milyar dolarlık zirveye ulaştı.