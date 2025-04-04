Bitcoin’in Yükselişi Teknoloji Hisselerine Bağlı

STANDARD CHARTERED: BİTCOİN’İN YÜKSELİŞİNDE TEKNOLOJİ HİSSELERİ ETKİLİ OLACAK

Standard Chartered’ın Dijital Varlıklar Araştırma Global Başkanı Geoff Kendrick, Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki güçlü performansın Bitcoin’in kısa vadeli hareketi için önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Bankanın analizine göre, Bitcoin’in teknoloji hisseleriyle benzer hareket etmesi, hafta sonunda fiyatın yukarı yönlü bir hareketlenme yaşayabileceğini gösteriyor.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ BİTCOİN İÇİN KRİTİK SEVİYEYİ BELİRLİYOR

ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından Bitcoin’in 85.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir yükseliş trendine girebileceği öngörülüyor. Eğer bu seviye aşılırsa, Bitcoin’in 88.500 dolar seviyesine doğru ilerlemesi bekleniyor. Ancak Çin’in misilleme tarifeleri gibi küresel ekonomik belirsizlikler, piyasalarda dalgalanmaya yol açabilir ve Bitcoin’in yükselişini sınırlayabilir.

BİTCOİN HEM YATIRIM HEM DE KORUMA ARACI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Kendrick, Bitcoin’in sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda bir koruma varlığı olarak da görüldüğünü belirtti. Kripto paranın hisse senetleriyle benzer şekilde hareket ettiğini, ancak bazı durumlarda altın gibi güvenli liman işlevi gördüğünü vurguladı. Standard Chartered, Bitcoin’i enflasyona karşı güçlü bir alternatif olarak değerlendiriyor ve sınırlı arzının geleneksel varlıklara kıyasla daha cazip hale geldiğini savunuyor.

KURUMSAL YATIRIMCILAR BİTCOİN’E YÖNELİYOR

Banka, Bitcoin’in kurumsal yatırımcılar için giderek daha çekici bir seçenek haline geldiğini ifade ediyor. Bu durum, piyasada yeni bir boğa koşusunun başlayabileceğine dair sinyaller veriyor. Şu anda 82.643 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin için en yakın direnç noktası 85.000 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda, 87.480 ve ardından 88.500 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş beklenebilir.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Tersine bir senaryoda, Bitcoin’in 77.500-80.708 dolar aralığındaki destek bölgesini test etmesi mümkün. Bitcoin’in yukarı yönlü bir momentum yakalayabilmesi için 86.508 dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor. Hafta sonu piyasaların hareketli geçeceği öngörülürken, Bitcoin’in teknoloji hisselerinin etkisiyle yeni zirvelere ulaşıp ulaşmayacağı ya da küresel belirsizliklerin bu yükselişi engelleyip engellemeyeceği merak konusu. Önümüzdeki günler, kripto para yatırımcıları için kritik önem taşıyor.