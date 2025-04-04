Bitcoin’in Yükselişi Teknoloji Hisselerine Bağlı

STANDARD CHARTERED: TEKNOLOJİ HİSSELERİNİN PERFORMANSI BİTCOİN İÇİN ÖNEMLİ GÖSTERGE

Standard Chartered’ın Dijital Varlıklar Araştırma Global Başkanı Geoff Kendrick, Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki güçlü performansın Bitcoin’in kısa vadeli hareketi için önemli bir gösterge olduğunu ifade etti. Bankanın analizlerine göre, Bitcoin’in teknoloji hisseleriyle benzer şekilde hareket etmesi, hafta sonunda fiyatın yukarı yönlü bir kırılma yaşayabileceğini gösteriyor.

BITCOIN 85.000 DOLAR SEVİYESİNİN ÜZERİNDE KALICI BİR KIRILMA YAPABİLİR

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından, Bitcoin’in 85.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir kırılma gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu seviyenin aşılması durumunda, Bitcoin’in 88.500 dolara doğru bir yükseliş başlatabileceği öngörülüyor. Ancak Çin’in misilleme tarifeleri gibi küresel belirsizlikler, piyasalarda dalgalanmaya yol açabilir ve Bitcoin’in yükselişini sınırlayabilir.

BITCOİN HEM YATIRIM ARACI HEM DE GÜVENLİ LİMAN OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Bitcoin’in sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda bir koruma varlığı olarak da görüldüğünü belirten Kendrick, “Bitcoin hisse senetleriyle benzer hareket ediyor, ancak bazı durumlarda altın gibi güvenli liman işlevi görüyor” dedi. Standard Chartered, Bitcoin’i enflasyona karşı güçlü bir alternatif olarak değerlendiriyor ve sınırlı arzının, geleneksel varlıklara kıyasla daha cazip hale geldiğini vurguluyor.

KURUMSAL YATIRIMCILAR İÇİN BİTCOİN GİDEREK DAHA ÇEKİCİ BİR SEÇENEK HALİNE GELİYOR

Banka, Bitcoin’in kurumsal yatırımcılar nezdinde giderek daha popüler bir seçenek olduğunu belirtiyor. Bu durum, piyasada yeni bir boğa koşusunun başlangıcına işaret ediyor olabilir. Şu anda 82.643 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin için en yakın direnç noktası 85.000 dolar olarak öne çıkıyor.

BITCOIN’İN YÜKSELİŞİ İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Bitcoin’in 85.000 dolar seviyesini aşması durumunda, 87.480 dolar ve ardından 88.500 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş beklenebilir. Ancak tersi bir senaryoda, 77.500-80.708 dolar aralığındaki destek bölgesi test edilebilir. Bitcoin’in yukarı yönlü momentum kazanabilmesi için 86.508 dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor.

HAFTA SONU PİYASALARDA HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Önümüzdeki günlerde Bitcoin’in teknoloji hisselerinin liderliğinde yeni zirvelere ulaşıp ulaşmayacağı ya da küresel belirsizliklerin bu yükselişi engelleyip engellemeyeceği merak ediliyor. Kripto para yatırımcıları için kritik bir dönem başlıyor.