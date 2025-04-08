Bitcoin, Kripto Paralar İçin Güçlü Performans

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ KARARLARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi kararları, hem kripto hem de geleneksel piyasalarda dalgalanmalara yol açmışken, Bitcoin beklenenden daha güçlü bir performans gösteriyor. Bernstein analistleri, Bitcoin’in dijital alandaki değer saklama aracı olarak uzun vadede gösterdiği üstün performansın, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından etkilenmediğini belirtiyor. Analistler, Bitcoin’i “zaman ölçeğinde olasılıksal altın” olarak nitelendiriyor ve onu daha yüksek oynaklık ve likiditeye sahip bir altın versiyonu olarak tanımlıyor.

BITCOIN’İN DÜŞÜŞÜ VE YATIRIMCI PROFİLİ

Bernstein’in analiz raporuna göre Bitcoin’in mevcut düşüşü sınırlı kalıyor, bu durum kripto para biriminin yatırımcı profilinde önemli bir değişimi gösteriyor. Özellikle COVID-19 pandemisi veya faiz şokları gibi geçmiş krizlerle karşılaştırıldığında, Bitcoin’in değer kaybı bu krizlerde yüzde 50 ile 70 arasında gerçekleşirken, günümüzdeki tarife krizinde bu oran sadece yüzde 26 seviyesinde kalıyor. Analistler, “Bitcoin’in dayanıklılığı etkileyici olmaktan başka bir şey değil.” ifadeleriyle, kripto para biriminin giderek güçlenen bir yatırım aracı haline geldiğini kaydediyor.

LONG VADELİ YATIRIMCILAR VE DİJİTAL ALTIN

Tarife kaynaklı finansal dalgalanmalar sürerken, Bitcoin’in gösterdiği direnç, uzun vadeli yatırımcıların varlığını işaret ediyor. Aktif piyasa değeri, lider kripto para birimi Bitcoin’in şu anda 79.000 doların hemen üzerinde işlem görmesiyle ortaya çıkıyor. Bernstein analistleri, Bitcoin’in risk algısı açısından öncü gösterge olma özelliğinin, uzun vadede değer saklama aracı olarak başarısını etkilemediğini vurguluyor. Bitcoin, dijital dünyada altın benzeri bir varlık işlevi görmeye devam ediyor.