Bitcoin Madencilik Zorluğu Güncelleniyor. MARA, Mayıs’ta Yüzde 35 Üretti. CleanSpark, 694 BTC Üretim Sağladı. Madenciler, Rekabetin Getirdiği Baskıyla Yüzleşiyor. Zorlu Ortamda Blockchain Güvenliği Artıyor. Yüksek Zorluk, Bilgisayar Gücü Gerektiriyor

BITCOIN MADENCİLİK ZORLUĞU GÜNCELLENİYOR

Bitcoin madencilik zorluğu, ağın güvenliği için düzenli olarak yenilenen önemli bir parametre olarak öne çıkıyor. Mayıs ayı sonunda, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 126,9 trilyon değerine ulaşan madencilik zorluğu, sonrasında bir miktar düşüş gösterdi. Bu durum, madencilerin karşılaştığı mali sıkıntılar ve artan rekabet koşulları altında önemli bir rahatlama fırsatı sağlıyor. CryptoQuant verilerine göre, mevcut madencilik zorluğu yaklaşık 126,4 trilyon düzeyinde seyrediyor.

MADENCİLİK ZORLUĞU VE MALİYETLER

Madencilik zorluğu, Bitcoin ağında yeni blokların üretimini ne kadar zorlaştıracağını belirleyen matematiksel bir gösterge. Zorluk seviyesi ne kadar yüksekse, madencilerin Bitcoin üretmek için o kadar fazla bilgisayar gücü ayırması gerekiyor. Zorluğun artması, madencilik maliyetlerini artırırken, azalması bu maliyetlerin hafiflemesini sağlıyor. Son yaşanan hafif gerileme, Nisan 2024 yarılanması sonrası madencilerin karşılaştığı finansal zorluklar ile birlikte meydana geldi. Madencilik zorluğundaki artış ve ağ hashrate’inin yükselmesi, madenciler arasındaki rekabeti artırıyor ve üretim maliyetlerini yükseltiyor.

AĞ HASHRATE’İ REKOR KIRIYOR

Bitcoin protokolünü koruyan toplam bilgi işlem gücü, 5 Nisan’da saniyede 1 zetahash barajını aşarak tarihi bir sınırın üstüne çıktı. Bu zorlu koşullara rağmen, madencilik şirketi MARA, Mayıs ayında Bitcoin üretimini yüzde 35 artırarak 950 Bitcoin madenciliği gerçekleştirdi. Şirketin mali işler müdürü Salman Khan, “MARA için rekor üretim ayı ve sıfır Bitcoin sattık” şeklinde bir açıklama yaptı.

ENERJİ ODAKLI MADENCİLERİN BAŞARILARI

CleanSpark da benzer bir başarı gösterdi. Temiz enerji odaklı Bitcoin madencisi, Mayıs ayında 694 BTC üreterek Nisan ayına kıyasla yüzde 9 artış sağladı. Şirketin rezervleri toplamda 12.502 BTC’ye yükseldi. CleanSpark Başkanı ve CEO’su Zack Bradford, ay sonu hashrate’lerini saniyede 45,6 eksahash’e çıkararak sıralı olarak yüzde 7,5 büyüme kaydettiklerini belirtti. Madencilik şirketlerinin Bitcoin’i hazine yatırımı olarak biriktirme eğilimi, geleneksel olarak madeni paralarını operasyonel maliyetleri karşılamak amacıyla satan firmalar için iş stratejisinde önemli bir değişim sergiliyor.