Bitcoin Maliyetleri Artmaya Devam Ediyor

BİTCOİN MADENCİLİK SEKTÖRÜ MALİYET PRESİYLE YÜZ YÜZE

Bitcoin madencilik sektörü, artan enerji maliyetleri ve yükselen hash oranları nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Yapılan analizlere göre, 2025’in ikinci çeyreğinde tek bir Bitcoin’in üretim maliyetinin 70 bin doları aşması öngörülüyor. Sektördeki maliyetler, yılın ikinci çeyreğinde önemli bir artış gösterdi. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve artan hash oranları, üretim maliyetlerini yüzde 9 oranında artırdı. Madencilik araştırma şirketlerinin son verileri, sektördeki maliyet baskısının gittikçe yükseldiğini gösteriyor.

MALİYETLERDEKİ ARTILAR KÜÇÜK MADENCİLERİ ETKİLİYOR

Geçen yılın son çeyreğinde 52 bin dolara ulaşan medyan üretim maliyeti, 2025’in ilk çeyreğinde 64 bin dolara çıktı. İkinci çeyrek için bu rakamın 70 bin doları geçmesi bekleniyor. İlk çeyrekten gelen yüzde 23’lük artış, özellikle küçük ölçekli madenciler için zorluklar yaratıyor. Bitcoin’in 107 bin dolar seviyelerinde işlem görmesi kar marjlarını korusa da, ekipman amortismanı ve kiralama gelirleri hesaplandığında durum daha karmaşık hale geliyor. Halka açık madencilik şirketleri, operasyonel verimliliği artırmaya ve maliyetleri kontrol altında tutmaya yöneliyor. Filo hash maliyetleri ilk çeyrekte saniye başına petahash başına 34 dolar seviyesinde sabit kalırken, bazı şirketlerde yüzde 25’i aşan artışlar yaşanıyor. Terawulf gibi firmalar, enerji maliyetlerindeki artışı ana neden olarak öne çıkarıyor.

Madencilik sektöründe, gelir çeşitlendirmesi öne çıkan bir trend haline geliyor. Yatırımcılar artık yalnızca Bitcoin madenciliğine odaklanan şirketler yerine, yapay zeka barındırma ve yüksek performanslı bilgi işlem hizmetleri sunan firmaları tercih ediyor. Bu durum hisse performanslarına da olumlu yansıyor. Örneğin, IREN yüzde 21,4 değer kazanırken, Core Scientific ve Bit Digital çift haneli artışlar kaydediyor. Ancak, Canaan ve Bitfarms gibi firmalarda yüzde 21’in üzerinde değer kayıpları görülüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER BİTCOİN FİYATINI ETKİYOR

Orta Doğu’daki gelişmeler, kripto piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor. ABD Başkanı’nın G7 zirvesini erken terk etmesi ve Tahran hakkında uyarılar yapması, Bitcoin fiyatlarında ani düşüşlere neden oluyor. Dijital varlık, 108 bin 780 dolardan 106 bin 421 dolara geriledi. Mayıs ayından bu yana 100 bin dolar üzerinde seyreden Bitcoin, jeopolitik risklere karşı duyarlılığını sürdürüyor.