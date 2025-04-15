Bitcoin, Piyasa Düzeltmelerinde Direnç Gösteriyor

BİTCOİN’İN DİRENÇ GÖSTERİŞİ

Bitcoin (BTC), küresel piyasalardaki karışıklıklara rağmen gösterdiği direnç ile dikkat çekiyor. Bitwise CIO’su Matt Hougan, 2011’den bu yana ilk kez bir piyasa düzeltmesi döneminde Bitcoin’in hisse senedi piyasasından daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Kurumlar ve devletlerin artan ilgisi ile birlikte, Bitcoin’in risk varlığı algısı yerini koruma varlığı anlatısına bırakmaya başlıyor.

PİYASA PERFORMANSINDAKİ FARKLILIKLAR

Bitcoin, şubat ayında yaşanan piyasa düzeltmesinde, hisse senetlerine benzer bir performans sergiledi. S&P 500 endeksi yüzde 12 düşerken, Bitcoin de yüzde 12,4 gerileme yaşıyor. Bu durum, daha önceki döngülerden farklı bir tablo sergiliyor. Hougan, Bitcoin’in yeni davranışının önemini raporunda kapsamlı bir şekilde analiz etti. 2022’de S&P 500 yüzde 24,5 değer kaybederken, Bitcoin’in yüzde 58,3 düştüğünü hatırlatıyor. Ayrıca, 2020 Covid krizinde S&P 500 yüzde 33,8 değer kaybederken, Bitcoin yüzde 38,1 geriledi. Trump’ın ilk başkanlık döneminde meydana gelen ticaret savaşları döneminde ise hisse senetleri yüzde 19,4 düşerken, Bitcoin’in yüzde 37,2 gerilediği kaydedildi.

SON DÖNEM PERFORMANSI VE ALIMLAR

Bitcoin’in son bir aydaki performansı dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Bir ay önce 84.317 dolar olan Bitcoin fiyatı, tüm çalkantılara rağmen bugün 85.500 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu durum, Bitcoin’in makro engeller kalktığında hızla yükselebilecek bir varlık gibi hareket ettiğini gösteriyor. Bitwise CIO’su, Bitcoin’in olgunlaşma sürecinin önemli bir dönüm noktasında olduğunu düşünüyor. Daha fazla şirket ve kurumun Bitcoin satın alması ve devletlerin stratejik rezerv olarak tutmaya başlamasıyla, dijital altın söylemi güç kazanmaya başlıyor. Bu dönüşüm, yatırımcıların Bitcoin’i risk varlığından çok koruma varlığı olarak görmeye başladığını ortaya koyuyor.

DİJİTAL ALTIN ALGISI VE GELECEK

Hougan, “Dünya dağılıyor ve Bitcoin 80.000 doların üzerinde işlem görüyor. Eğer bu size Bitcoin’in kalıcı gücü konusunda güven vermiyorsa, neyin vereceğini bilmiyorum.” diyerek kripto paranın direncini vurguluyor.