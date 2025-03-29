Bitcoin Piyasa Hakimiyeti Yükselişini Sürdürüyor

BITCOIN PİYASA HAKİMİYETİ YÜKSELDİ

Bitcoin, 2021 yılının başlangıcından itibaren piyasa hakimiyetini artırarak yüzde 58,8 seviyesine ulaştı. Aralık ayında gözlenen yüzde 51’lik seviyeden önemli bir artış gösteren bu oran, alt sezonun henüz başlamadığına işaret ediyor. Kurumsal alımlar ve ETF onayları Bitcoin’in piyasa hakimiyetini güçlendirirken altcoinlere olan sermaye akışını kısıtlıyor.

PİYASA DEĞERİ ARTMAKTA

Bitcoin’in bu yükselişi, kripto para piyasasında yatırımcıların altcoin sezonu beklentilerine rağmen istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bitcoin’in toplam piyasa değerinin, tüm kripto varlıkların toplam değerine oranını gösteren metrik, piyasa döngüsü olgunlaştıkça Bitcoin hakimiyetinin azalacağı yönündeki tezlerin hâlâ geçerliliğini kaybetmediğine işaret ediyor. Kripto yatırımcıları genellikle altcoinlerin Bitcoin’e göre daha iyi performans gösterdiği dönemleri “alt sezon” olarak tanımlıyor. Tarihsel veriler, alt sezonların genellikle Bitcoin rallilerinin sonrasında meydana geldiğini gösteriyor.

BEKLENEN DEĞİŞİM GERÇEKLEŞMEDİ

Ancak, Bitcoin’in fiyat istikrarı, artan piyasa likiditesi ve kurumsal benimseme gibi alt sezonları tetikleyebilecek faktörler oluşmasına rağmen, beklenen sermaye rotasyonu henüz gerçekleşmedi. Bitcoin’in bu döngüdeki hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olan çeşitli unsurlar mevcut. Özellikle, kurumsal alıcılar sürekli olarak sermaye artırarak Bitcoin birikimi yapıyor ve piyasada alım baskısı oluşturuyor. Yeni tokenların hızla artması, daha önceki piyasa döngülerine göre daha fazla olmakta ve bu durum mevcut altcoinlere yönlendirilecek sermayenin etkisini azaltıyor.

ETFLERİN ETKİSİ BEKLENTİLERİ AŞAMADI

Spot Bitcoin ETF’leri, geleneksel finans yatırımcıları için doğrudan bir yatırım kanalı sağlarken, bu durum çoğu altcoin için henüz geçerli değil. Geçen yaz onaylanan Ethereum ETF’lerinin Bitcoin hakimiyetini zayıflatacağına dair beklentiler yaygındı. Ancak ETH ETF’leri güçlü giriş rakamları göstermesine rağmen, etkileri beklentileri karşılayamadı ve daha geniş altcoin piyasasını hareketlendiremedi. Altcoin sezonuna ilişkin tezin tamamen geçersiz olmadığı, sadece ertelendiği düşünülüyor. Uzmanlar, altcoinlere dönüşü tetikleyebilecek potansiyel faktörlerin hâlâ gündemde olduğuna dikkat çekiyor.