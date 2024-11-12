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Bitcoin Rekor Fiyatlara Ulaşıyor

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BITCOIN FİYATI YENİ ZİRVEYE ULAŞTI

Bitcoin, seçilmiş Başkan Donald Trump’ın dijital varlıkları sahiplenmesi ve kripto destekçileriyle dolu bir Kongre beklentisiyle ilk kez 89 bin doları geçiyor. Trump, kampanya döneminde, stratejik bir Bitcoin stoku oluşturmak ve dijital varlıklara olumlu bakan düzenleyiciler atamak dahil olmak üzere ABD’yi dijital varlık endüstrisinin merkezi yapma sözü verdi.

TRUMP’IN SEÇİM BAŞARISI VE KRİPTO PİYASASINA ETKİSİ

Donald Trump, geçtiğimiz salı günü yapılan seçimlerden beklenenden daha güçlü bir sonuçla çıkarak, Cumhuriyetçi Partisi’nin Senato kontrolünü kazanırken Meclis’te dar bir çoğunluğa yaklaşmış durumda. Bitcoin’in fiyatı, ayrıca Fed’in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 106 artış gösterdi.

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Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
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Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

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