Bitcoin şehri kuruluyor

Dünyada kripto para birimi olan Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, bitcoin şehri kurmaya hazırlanıyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede ““Bitcoin City” adında yeni bir şehir kuracaklarını duyurdu.

Şehrin ise ülkenin doğusundaki bir yanardağın etrafında kurulacağını ve şehrin kurulum maliyetinin yaklaşık 300 bin Bitcoin olacağını açıkladı.

Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden tek ülke olan El Salvador’dan çılgın bir hamle geldi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, gelir, mülk ve sermaye kazancı vergilerinden muaf olacak bir Bitcoin şehri inşa edeceklerini söyledi.

BITCOIN ŞEHRİ KURUYOR

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele dün düzenlediği Bitcoin partisinde ülkenin doğusundaki Conchagua Yanardağı’nın etrafında dairesel şekilde “Bitcoin City” adında bir Bitcoin şehri kuracaklarını duyurdu. Projenin bir hayal olmadığını ifade eden Bukele, Bitcoin City’nin arazisi için hükümetin destek vereceğini ve yatırımcıları çekeceğini belirtti.