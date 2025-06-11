Bitcoin, Sürekli Yükseliş Trendine Giriyor

BİTCOİN PİYASASINDA YENİ GÖRÜŞLER

Bitcoin piyasasında beklenen düzeltme döneminin gelmeyeceği ile ilgili güçlü bir iddia gündeme geldi. Michael Saylor, kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak Bitcoin’in ergen piyasa aşamasını geride bıraktığını ve sürekli yükseliş trendine girdiğini anlatıyor. Bu bakış açısı, birçok analistin tahmin ettiği geleneksel döngüsel düşüş öngörülerine karşı duruyor ve sektörde yeni bir paradigma değişikliğinin işaretlerini veriyor.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN ARTAN ETKİSİ

Analistler arasında Bitcoin’in tarihsel volatilite kalıplarının devam edeceği yönünde yaygın bir beklenti mevcutken, Saylor bu tahminlerin artık geçersiz olduğunu savunuyor. Kurumsal yatırımcıların artan katılımı ve ETF’lerin sürekli alım baskısı Bitcoin’in fiyat dinamiklerini köklü bir şekilde değiştiriyor. Saylor, “Günde 50 milyon dolar değerinde Bitcoin’in madenciler tarafından çıkarıldığı bir ortamda talebin sürekli artması, geleneksel teknik analiz yaklaşımlarını tamamen dönüştürüyor” diyor.

Başkan Trump’ın Bitcoin’e verdiği destek ve uygun yasal iklim yaratma çabalarının ana akım ilgiyi artırdığını söyleyen Saylor, bankacılık sektörünün bu fırsatı değerlendirerek Bitcoin pozisyonlarını artırdığını kaydediyor. BlackRock’ın IBIT gibi araçlarla durmaksızın alım yapmasının arzda ciddi bir sıkışma meydana getirdiğini ifade eden Saylor, bu hızla Bitcoin’in yükselmeye devam edeceğini öngörüyor. Düzeltme olasılığını tamamen reddetmese de bunun sadece 1 milyon dolar seviyesine ulaştıktan sonra 200 bin dolarlık bir geri çekilme biçiminde gerçekleşebileceğini savunuyor.