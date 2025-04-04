Bitcoin Teknoloji Hisseleriyle Paralel Hareket Ediyor. Standard Chartered Analizine Göre Yükseliş Bekleniyor. 85.000 Dolar Seviyesi Kritik Önem Taşıyor. Küresel Belirsizlikler Fiyatı Etkileyebilir. Bitcoin Hem Yatırım Hem De Koruma Aracı. Kurumsal Yatırımcılar İçin Cazip Hale Geliyor

STANDARD CHARTERED: TEKNOLOJİ HİSSELERİNİN PERFORMANSI BİTCOİN İÇİN ÖNEMLİ GÖSTERGE

Standard Chartered’ın Dijital Varlıklar Araştırma Global Başkanı Geoff Kendrick, Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki güçlü performansın Bitcoin’in kısa vadeli hareketi için önemli bir sinyal olduğunu söyledi. Bankanın analizine göre, Bitcoin’in teknoloji hisseleriyle benzer şekilde hareket etmesi, hafta sonunda fiyatın yukarı yönlü bir hareketlenme yaşayabileceğini gösteriyor.

85.000 DOLAR KRİTİK SEVİYE OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından Bitcoin’in 85.000 dolar seviyesini kalıcı şekilde aşması bekleniyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma gerçekleşirse, Bitcoin’in 88.500 dolara doğru yükselişe geçmesi mümkün görünüyor. Ancak Çin’in misilleme tarifeleri gibi küresel belirsizlikler, piyasalarda dalgalanmaya yol açabilir ve Bitcoin’in yükselişini sınırlayabilir.

BİTCOİN HEM YATIRIM ARACI HEM DE GÜVENLİ LİMAN

Kendrick, Bitcoin’in yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda koruma varlığı olarak da değerlendirildiğini belirtti. “Bitcoin çoğu zaman hisse senetleriyle benzer hareket ediyor, ancak bazı durumlarda altın gibi güvenli liman işlevi görüyor” dedi. Standard Chartered, Bitcoin’in enflasyona karşı güçlü bir alternatif olduğunu ve sınırlı arzı nedeniyle geleneksel varlıklara kıyasla daha cazip hale geldiğini vurguluyor.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN İLGİSİ BİTCOİN’İ DESTEKLİYOR

Banka, Bitcoin’in kurumsal yatırımcılar için giderek daha popüler bir seçenek haline geldiğini ifade ediyor. Bu durum, piyasada yeni bir boğa hareketinin başlangıcı olarak yorumlanabilir. Şu anda 82.643 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin için en önemli direnç noktası 85.000 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyenin aşılması halinde, Bitcoin’in 87.480 ve ardından 88.500 dolara yükselebileceği öngörülüyor.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİNE DİKKAT

Tersine bir senaryoda, Bitcoin’in 77.500-80.708 dolar aralığındaki destek bölgesini test etmesi mümkün. Bitcoin’in yukarı yönlü bir trende girebilmesi için 86.508 dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde teknoloji hisselerinin liderliğinde Bitcoin’in yeni zirveler görmesi beklenirken, küresel belirsizlikler bu yükselişi engelleyebilir. Kripto yatırımcıları için önümüzdeki hafta sonu oldukça kritik olacak.