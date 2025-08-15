Bitcoin Ve AI Arasında Rekabet Artıyor

BITCOIN VE YAPAY ZEKÂ ARASINDAKİ REKABETİN ARTISI

Bitcoin madencilik şirketleri ile yapay zeka (AI) veri merkezleri arasında ucuz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına erişim konusunda artan bir rekabet yaşanıyor. Sektör raporları, bu durumun önümüzdeki on yıl içinde madencilik sektöründe yeni bir kurumsal yatırım dalgasını tetikleyebileceğini ortaya koyuyor. Bitcoin madenciliği ve yapay zekâ merkezleri, düşük maliyetli ve çevre dostu enerji kaynakları için yoğun bir rekabete girmiş durumda.

SERMAYE GÜCÜ VE STRATEJİK AVANTAJLAR

Bitcoin madencilik altyapı sağlayıcısı GoMining Institutional’a göre, yüksek sermaye gücüne sahip yapay zeka veri merkezleri, enerji altyapısında madencilere kıyasla daha avantajlı teklifler sunarak öncelik elde ediyor. GoMining Institutional Yönetici Direktörü Jeremy Dreier, madencilerin sınırlı internet altyapısına sahip şebeke dışı bölgelerde faaliyet gösterme esnekliğine sahip olduğunu ve bu durumun, yapay zeka tesislerine karşı avantaj sağlayabileceğini belirtiyor. Dreier, “Önümüzdeki beş ila on yıl içinde, yapay zekâ ile yaşanan bu rekabet nedeniyle Bitcoin madenciliğinde yeni bir altın çağ göreceğiz. Çünkü sektöre ciddi kurumsal sermaye girişi olacak.” diyor.

KURUMSAL SERMAYENİN YATIRIM YÖNELİMİ

ABD’deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen kurumsal sermayenin, madencilik yatırımlarına kayması bekleniyor. Dreier, bazı kurumların piyasadan almak yerine doğrudan yeni üretilmiş Bitcoin elde etmeyi hedeflediğini ifade ediyor. 2025’in ilk çeyreğinde bir Bitcoin üretim maliyeti ortalama 64 bin dolar seviyesinde olurken, yıl sonunda bu rakamın 70 bin doları aşması öngörülüyor. Bu rakam, mevcut piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 70 altında kalıyor.

ŞİRKET STRATEJİLERİNDE DEĞİŞİM

Artan elektrik rekabetinin, bazı madencilik firmalarının stratejilerini değiştirmesine yol açması dikkat çekiyor. Riot Platforms, Teksas’taki madencilik operasyonlarını genişletme planlarını durdurarak, tesiste yapay zeka fırsatlarını değerlendirmeye başladı. Iris Energy ise madencilik filosunu sınırlayarak bulut tabanlı yapay zeka hizmetlerine yöneldi. Öte yandan, bazı şirketler yeni madencilik teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce Bitcoin odaklı Block Inc., madencilik cihazlarının ömrünü uzatmayı ve maliyetleri düşürmeyi amaçlayan yeni bir sistem açıkladı.