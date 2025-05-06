Bitcoin Yarılanması Sonrası Finansal Değerlendirme

BITCOIN YARILANMASI VE YENİ FİNANSAL STRATEJİLER

Bitcoin madencilik sektörü için önemli bir dönem olan Bitcoin yarılanması sonrası, şirketler finansal stratejilerini tekrar gözden geçiriyor. Riot Platforms, gerçekleştirdiği satışla birlikte güçlü bilanço yapısını korumak ve hisse senedi değerindeki seyreltmeyi sınırlamak amacı güdüyor. Şirket, 475 Bitcoin satışı yaparak yaklaşık 38,8 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtti. Yapılan satışların 463 BTC’si madencilik yoluyla kazandırılırken, geriye kalan 12 BTC ise şirketin rezervlerinden kullanıldı.

ŞİRKET CEO’SUNDAN AÇIKLAMALAR

Riot Platforms CEO’su Jason Les, “Sürekli olarak çok sayıda faktörü göz önünde bulundurarak ve güçlü bir bilanço önceliklendirerek en iyi finansman kaynaklarını değerlendiriyoruz” dedi. Les, bu satışların öz sermaye finansmanı ihtiyacını azalttığını ve hisse senedinde seyreltmenin miktarını sınırladığını ifade etti. 6 Mayıs itibarıyla şirket, 19.211 BTC hazineye sahip durumda ve Strategy ile MARA Holdings’in ardından en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri konumunda. Les, piyasa koşullarını izlemeye devam edeceklerini ve uzun vadeli Bitcoin hazine stratejisini korurken operasyonları sürdürülebilir şekilde finanse etmek için mevcut araçları kullanacaklarını belirtti.

İLK ÇEYREK SONUÇLARI VE MALİYETLER

Riot Platforms, ilk çeyrekte toplam 161,4 milyon dolar gelir bildirdi, bu da Bitcoin madenciliği gelirindeki 71,5 milyon dolarlık artışla destekleniyor. Ancak, şirket aynı dönemde 296,4 milyon dolar net zarar açıkladı; geçen yılın aynı döneminde ise 211,8 milyon dolar net gelir elde edilmişti. Bitcoin yarılanması sonrası madenciliğin ortalama maliyeti, ilk çeyrekte 43.808 dolara yükseldi. 2024’ün aynı döneminde bu rakam 23.034 dolardı, yani maliyet neredeyse iki katına çıkmış durumda. Artan maliyetler ve azalan kârlılık, şirketleri yeni finansman stratejileri arayışına yönlendiriyor.