“Bitcoin Yeni Rekor Dönemini Başlattı!”

BITCOIN YENİ REKORA İMZA ATTI

Kripto para piyasasının en gözde varlığı Bitcoin, yeni bir rekor kırarak yatırımcıları heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz hafta itibarıyla yükselmeye başlayan Bitcoin, kesintisiz olarak bu yükselişini sürdürdü ve 12 Kasım sabahı 89 bin dolar seviyesini geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

YATIRIMCI İLGİSİ ARTIYOR

Donald Trump’ın yeniden seçilmesinin ardından kripto para piyasalarında oluşan olumlu atmosfer, Bitcoin’in değer kazanmasında önemli bir etken oldu. Ayrıca, FED’in politika faizini 25 baz puan indirmesi risk iştahını artırarak Bitcoin’e olan talebi yükseltti. Artan enflasyon ve jeopolitik riskler, yatırımcıların yönelmesini sağlarken, Bitcoin’in sınırlı arzı da fiyatların artmasında etkili oldu. Çarşamba gününden beri üst üste rekorlar kıran Bitcoin, bu sabah (12 Kasım) 90 bin dolara yaklaşarak rekorunu tazelemiş oldu.

ÖNEMLİ GELİŞMELER VE FİYAT ARTIŞI

Bitcoin’in fiyatı son bir ayda yüzde 17 oranında artış gösterirken, yıl başından bu yana ise bu oran yüzde 100’ü buldu. Yatırımcılar, Bitcoin’in sağladığı kazançlarla yaşadığı bu gözle görülür yükselişle yeni fırsatlar peşinde koşmaya devam ediyor.